Un architetto al passo coi tempi

di Achille della Ragione

Nicola Pagliara, nato a Roma nel 1933, architetto, già docente alla Federico II, dopo aver trascorso la sua adolescenza a Trieste, nel 1947 si trasferisce a Napoli, città nella quale tutt'oggi vive e lavora.Nel 1958 consegue la laurea in Architettura con una tesi sul Liberty napoletano dell'inizio '900. Dopo gli studi intraprende la carriera universitaria conseguendo, nel 1969, la libera docenza.Nel 1977 ottiene la cattedra di Professore Ordinario di Progettazione Architettonica. Nel 1979 è insignito dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini del premio per l'Architettura dell'Accademia nazionale di San Luca di cui è accademico ordinario.Nel 1997 in occasione delle elezioni amministrative, fu inizialmente indicato tra i candidati alla carica di sindaco per il Comune di Napoli.Nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato numerosi saggi sull'architettura e diversi album di progetti. Ultimo in ordine di tempo è il suoedito da Clean (2007).Autore di numerose opere, tra cui le famose Torri del Banco di Napoli al Centro Direzionale di Napoli, le architetture di Nicola Pagliara sono state ospitate e recensite dalle più importanti riviste nazionali ed internazionali.Tra le sue ultime opere realizzate troviamo il Grand Hotel di Salerno (2007), un'opera architettonica imponente, con una caratteristica forma a prua di nave che si estende sull'incantevole scenario del Golfo di Salerno e la Biblioteca del polo tecnico-scientifico dell'Università degli Studi di Salerno (2013).La sua attività è stata riassunta da Paolo Porto che nel suo libroMa più interessante per capire l’uomo, oltre che lo studioso è la testimonianza della moglie Valeria con la quale da pochi giorni ha festeggiato il traguardo delle nozze d’oro.Era il 1986 e l'architetto napoletano, sempre piuttosto bizzarro e stravagante, ebbe l'incarico da Ferdinando Ventriglia allora presidente del Banco di Napoli di risolvere l'annoso problema dei vu cumprà praticamente accampati lungo il marciapiedi di via Toledo che dava accesso all'istituto di credito.Nicola Pagliara accettò la sfida con soddisfazione considerando un onore quello dil'opera di un grande architetto come Piacentini con un intervento didella facciata.La signora poi ricorda la breve parentesi politica del marito, durata appena 10 giorni.Lasciata la professione Pagliara si è dedicato all’arte con una predilezione per le poesie di Garcia Lorca, grazie alle quali 50 anni fa conquistò la sua Valeria.