Così vicini, così lontani

di Paola de Ciuceis

Si inaugura, venerdì 12 aprile (ore 18), Al Blu di Prussia (Via Gaetano Filangieri, 42 - Napoli) – lo spazio multidisciplinare di Giuseppe Mannajuolo diretto da Mario Pellegrino – la terza mostra della stagione espositiva in corso che prosegue con, collettiva fotografica a cura di Valentina Rippa che accosta le opere di Ilaria Abbiento, Gail Albert Halaban e Valentina Vannicola.In esposizione, una rassegna con circa 12 opere fotografiche molto diverse tra loro ma che trovano filo conduttore nella tematica affrontata dalle tre artisti selezionati, ovvero una riflessione sulla chiusura degli individui e sulla distanza che persiste a prescindere dalla concreta lontananza fisica.(Valentina Rippa).È nel silenzio e nella contemplazione che prende vita il lavoro di Ilaria Abbiento, un atlante azzurro che indaga su piccoli frammenti del Mediterraneo in cui le coordinate nautiche portano l'artista alla scoperta di un ritaglio di mare sempre diverso, come i suoi stati interiori: 12 ritagli d’acqua e 12 tracce del suo passaggio sulla costa del Golfo di Napoli, rivelano l’elaborazione di una cartografia poetica in bilico tra immaginazione e realtà. In esposizione insieme alla cartografia del mare, due lavori evocativi sul tempo e sull'attesa.Il desiderio di "avvicinare" le persone, metterle in connessione tra loro, creare dei legami, questo Il punto di partenza del progettodella fotografa newyorkese Gail Albert Halaban; raccontare le vite degli altri spiando dalla finestra di fronte ma non si tratta di: l'artista agisce in punta di piedi per non falsare con la sua presenza la naturalezza della scena ripresa ma ogni persona ritratta è al corrente del progetto. Dopo Parigi, New York e Istanbul l'artista sposta la sua attenzione su tre nuovi set, Napoli, Milano e Roma.La sua ricerca è di fatto riconducibile allache presenta come reali scene totalmente ricostruite dall'artista che investe il duplice ruolo di fotografo e regista. Le ambientazioni, rese irriconoscibili dall'aggiunta di dettagli surreali, appartengono ai luoghi in cui l'artista è cresciuta, la maremma laziale. Gli attori, non professionisti, sono gli stessi abitanti di quei luoghi: il postino, la bidella, il fornaio, di volta in volta tutti coinvolti in un lavoro totalizzante che tende ad accentuare quel sensoancora vivo nei piccoli centri di periferia.dal 12 Aprile al 22 Settembre 2017mar-ven 10.30-13.00 / 16.00-20.00, sab.10.30-13.00.Brochure della mostra in galleria, Paparo Edizioni.