Lo sfascio sulla pelle dei cittadini

di Vittorio Del Tufo (da: il Mattino del 10.05.2017)

Centinaia di migliaia di cittadini napoletani usano ogni giorno i mezzi pubblici.Centinaia di migliaia di uomini e donne si accalcano alle fermate, sgomitano per guadagnare centimetri di spazio vitale, arrivano esausti alla meta. E valutano, giudicano, osservano, fanno confronti, s’indignano.Per loro i tempi di attesa e di percorrenza non sono numeri astratti, buoni per realizzare tabelle e statistiche, ma sofferenza, stress e nervi scoperti.I tempi di attesa e di percorrenza dei bus cittadini ci pongono fuori dal novero delle città moderne, con buona pace delle rivoluzioni proclamate, invocate e sbandierate.Sono numeri indecenti, come indecente è un servizio di trasporto pubblico su gomma che, se le parole hanno ancora un senso, dovrebbe essere «essenziale» e rappresentare, al pari del welfare, il core business di un’amministrazione.Vorremmo che di fronte all’evidenza di questo disastro, che il Mattino documenta oggi nelle pagine di cronaca, le parole dell’Anm e di chi governa la città fossero parole di verità.Se per i vertici dell’Anm e dell’amministrazione comunale la sofferenza e i nervi scoperti dei cittadini sono davvero una priorità è venuto il momento di dimostrarlo, senza ascrivere le responsabilità dello sfascio alle sempreverdi eredità del passato. Senza più alibi e giustificazioni.Dei cinquecento autobus necessari per venire incontro alle esigenze dei cittadini, almeno la metà resta a marcire in deposito, per la mancanza di pezzi di ricambio.Si è consentito che continuassero a circolare mezzi vecchi di dieci anni, con veicoli che perdono olio e in cui piove all’interno, bus strapieni come carri bestiame che arrancano e sbuffano nella città in doppia fila.La verità è che sui cittadini intruppati come bestie da soma sugli autobus si continuano a scaricare i costi della crisi economica e finanziaria del Comune.La lenta agonia del trasporto pubblico su gomma è diventata, al pari del welfare, l’emblema stesso del fallimento delle politiche di risanamento.Ma questo fallimento è figlio della mancanza di un piano di rilancio e di investimenti, della mancata riorganizzazione delle aziende partecipate, del flop delle riscossioni e delle dismissioni, insomma di tutti gli strumenti che sarebbero dovuti servire per rimpinguare le dissestate casse del Comune e che invece hanno prodotto, finora, magri risultati.La crisi di governance dell’Anm ha dato l’ultima pennellata a un quadro già fosco. Alberto Ramaglia, amministratore unico dell’Anm, ha gettato la spugna dopo sei anni. L’azienda, ha spiegato il manager andando via, avrebbe bisogno di un flusso continuo di soldi, eppure il Comune ha tagliato 13 milioni rispetto al 2014, mentre ne servirebbero 20 in più all’anno.I manager cambiano - la nomina della nuova governance dell’Anm è prevista per maggio - ma senza quattrini non si cantano messe, e alla fine lo scoglio è sempre lo stesso: il Comune non ha un euro in cassa, ha appena approvato un bilancio lacrime e sangue e il taglio dei trasferimenti statali ha ulteriormente contribuito a dissanguare le sue finanze.Così anche lo sfascio dei trasporti diventa materia di scontro con la Regione, che per il Comune dovrebbe farsi carico, più di quanto non abbia fatto finora, dei problemi economici dell’Anm e del trasporto pubblico nella città capoluogo.Ma per favore, basta liti. Il balletto di responsabilità non assolve nessuno. Comune e Regione si parlino e mettano mano a una riforma vera delle aziende. Se il trasporto pubblico è una priorità, lo si tratti da priorità.Se lo si considera ancora un servizio essenziale, si doti l’Anm di nuovi mezzi e degli strumenti per ripartire.La rivoluzione, per una volta, può attendere.