“In nome del fratello”

di Agata Fusco

Un umile parroco alle prese col fenomeno dell’immigrazione e con la drammatica realtà del Terzo Millennio, questa, in sintesi, la trama deil recente lavoro teatrale di Antonio Magliulo, commediografo partenopeo, che sta riscuotendo i giusti riconoscimenti in età ormai matura.Lo spettacolo, che sta girando in questi giorni le sale di Napoli e provincia, “risulta arioso” e avvincente.I componenti delle Maschere Nude, diretti magistralmente dallo stesso Magliulo, calcano le scene con ammirevole disinvoltura ed hanno in Fulvia Oliva e Umberto Del Cuoco le colonne portanti, ovvero i punti di forza, intorno ai quali ruota tutto lo spettacolo.Oliva è specializzata, per così dire, in parti da caratterista, sempre molto divertenti, nelle quali riesce a dare il meglio di sé e sembra non avere rivali.Del Cuoco, per l’occasione, è passato dal ruolo di(un servo buffo e indolente) ricoperto per anni, a quello di sacerdote, e vi è riuscito egregiamente, fornendo una prestazione calda e misurata.Altro elemento d’eccellenza: Daniela Iaconis, che ha raggiunto nel tempo, con applicazione ed impegno, livelli di rara naturalezza espressiva.Vanno citati ancora: Giuliano Sammartino, attore poliedrico, capace di passare agevolmente da un ruolo all’altro, ed il bravo Luca Trevisani, alle prese con una parte articolata, dinamica e alquanto impegnativa.Da non dimenticare Enzo Saggiomo, validissimo interprete, nei panni di un ostinato e ingenuo detective, e la vivace e spigliata Fabiana Saggiomo che sembra nata per il palcoscenico.Completano il cast Susy Montemurro e Ambra Strazzullo, esordienti, ma dotate d’indiscusso talento. Così come nel caso dele commedie di Magliulo, anche quelle del repertorio comico, sono sempre contrassegnate da un messaggio umano e civile.Esse scandiscono il tempo, cioè registrano - ed a volte anticipano - gli eventi più importanti della nostra vita ed aiutano a comprenderne gli aspetti più importanti.In tal senso l’autore partenopeo, oltre che artista nel senso vero del termine, può considerarsi un puntuale e prezioso testimone della nostra società.