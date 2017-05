Carnevale: «Il sigillo sullo scudetto

con Diego tutta un’altra musica»

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 10.05.2017)

Dal carnevale di Rio al Carnevale di Napoli. Quel 10 maggio 1987 fu festa grande al San Paolo.Andrea Carnevale, che il Napoli aveva preso per 4 miliardi dall’Udinese, andò in gol alle 16,29 contro la Fiorentina. Fu il gol-scudetto.A Napoli aveva preso casa in via Manzoni e girava con una Volvo bianca. Ci incontravamo al ristorante di Nando Pennino, “Al Sarago”, in piazza Sannazzaro. Ci venivano tutti gli azzurri di quegli anni e Maradona aveva una stanzetta a parte.“Stavamo attaccando a tutto spiano. Diego era quello che tirava di più. Venne avanti anche Ferrario. Tirò una botta De Napoli, poi alla mezz’ora…”“Diego mi dette la palla nella metà campo della Fiorentina, io la detti a Giordano che con un colpo di tacco me la restituì mentre entravo in area di rigore e là…”“…anticipai l’uscita di Landucci colpendo di esterno destro. Il San Paolo esplose. Fu una liberazione”.“A due giornate dalla fine avevamo l’Inter a tre punti e la Juventus a quattro. Dovevamo respingere l’ultimo assalto dell’Inter che giocava a Bergamo”.“Noi non eravamo i favoriti. I pronostici erano per l’Inter di Trapattoni e per la Juventus di Platini”.“Dopo il mio gol arrivò la notizia che l’Inter era sotto sul campo dell’Atalanta. Quando la Fiorentina pareggiò con la punizione di Baggio, noi eravamo avanti di quattro punti sui nerazzurri. Era scudetto”.“Lasciammo Inter e Juve a quattro punti e andammo a giocare ad Ascoli nell’ultima giornata. Campionato già chiuso. Noi pareggiammo e io segnai ancora. L’Inter face pari col Verona, la Juve batté il Brescia”.“Nelle ultime quattro giornate andai sempre a segno”.“Non fu una annata facile per me. Partii titolare con la maglia numero 11. Dopo sei giornate arrivò Ciccio Romano che Pierpaolo Marino scovò nella Triestina. Ci serviva un uomo d’ordine. Ciccio entrò in squadra a Roma, dove vincemmo con un gol di Maradona, e non ne uscì più”.“Ero arrabbiatissimo col mister. Lui giocava con Caffarelli all’ala destra e Romano col numero 11. Ero praticamente fuori”.“Giocai due volte centravanti perché Giordano era indisponibile. Fremevo”.“Dopo due pareggi fuori e col Milan in casa senza fare gol, più la sconfitta di Firenze, ebbi la maglia numero 7. Segnai due gol all’Avellino. Avevo già centrato una doppietta contro l’Empoli. Ero buono a segnare”.“Volevo giocare sempre. Era stupendo giocare con Maradona e Giordano”.“Ma solo alla fine. Prima feci panchina entrando due volte al posto di Giordano nei finali di partita. Due volte sostituii Caffarelli. Mi ribolliva il sangue”.“Nelle ultime quattro partite riconquistai il posto di titolare. Feci gol al Milan, segnai il pareggio a Como, firmai il gol-scudetto contro la Fiorentina, andai in gol anche ad Ascoli all’ultima giornata”.“Va bene, oggi si può dire”.“ Col Napoli ho vinto tutto. I due scudetti come Maradona, Ferrara, De Napoli, Renica”.“Più la Coppa Italia e la Coppa Uefa”.“L’anno del primo scudetto, anche cinque reti in Coppa Italia con due doppiette”.“Otto partite e tre gol con quello dell’1-0 a Bordeaux, ma anche il secondo gol alla Juve al San Paolo conquistando i supplementari vinti con Renica, sorpasso indimenticabile”.“L’anno del primo scudetto, ero spesso il primo a segnare”.“Se lo dicono le statistiche”.“Ci siamo chiariti. Anch’io avevo sbagliato. Poi con la cessione di Giordano feci 13 gol nel campionato in cui finimmo dietro l’Inter”.“Una trentina di gol col Napoli in quattro anni”.“E il gol-scudetto come sigillo”.“Proprio così. Una gran festa per i napoletani che ci seguivano in massa in casa e fuori”.“Entrai nella ripresa tre minuti dopo il gol di Laudrup. Bianchi mi mise al posto di Sola, un mediano. Dovevamo rimontare. E vincemmo tre a uno”.“Alessandro Renica. Maradona lo chiamava il ciuccio, ma non ricordo perché”.“Così lo chiamava Diego che, quando vincemmo, disse: tutti noi abbiamo lavorato duro due anni per vincere lo scudetto, è arrivato la Tota e l’ha vinto in cinque mesi”.“Fece anche un paio di gol”.“Gli feci l’assist. Segnò nel secondo tempo, io avevo appena sostituito Caffarelli. Diego crossò dall’ala destra, io toccai la palla in area per Romano in mezza mischia e lui batté forte sotto la traversa”.“Urlò che io ero in fuorigioco”.“Devo tutto a Vinicio. Giocavo in serie C col Latina e mi volle nella squadra irpina. Poi mi chiamò all’Udinese dove giocai con Zico. Poi Diego a Napoli. Tutta una musica”.