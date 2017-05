“Scannapieco brothers” figli d'arte

e della scuola salernitana di jazz

di Adriano Cisternino

Figli d'arte. Papà Antonio è un eccellente fisarmonicista, e anche loro avevano cominciato imbracciando lo stesso strumento.Ma al conservatorio di Salerno non c'era il corso per fisarmonica. Ed allora i giovani fratelli Scannapieco, da Campagna (dove tuttora risiedono), dovettero scegliere strumenti diversi.Così Daniele scelse il clarinetto per poi passare al sax, spinto anche dalla sua passione per John Coltrane, mentre Tommaso (che aveva cominciato a suonare anche il pianoforte) optò per il contrabbasso semplicemente perché c'era più spazio nei corsi, per poi invaghirsi del grande Ray Brown.Daniele e Tommaso Scannapieco, con Michele Di Martino al piano e Luigi Del Prete alla batteria, saranno i protagonisti del concerto che il Music Art ha programmato per venerdì 12 maggio, ore 21,30, preceduto dal consueto break enogastronomico.Un concerto di jazz di evidente scuola salernitana visto che anche Di Martino, nativo di Castellammare, si è diplomato al conservatorio di Salerno.D'altra parte la scuola di jazz salernitana ha acquisito ormai una rinomanza nazionale. Non a caso la città è stata definita nell'ambiente “la New Orleans italiana”.Il jazz, infatti, a Salerno è di casa dallo sbarco delle truppe americane nel '43 con la diffusione dei primi dischi, ed ha trovato terreno fertile al punto da produrre intere famiglie che fanno jazz ormai a livello internazionale come i fratelli Deidda che sono tre e, appunto, i due Scannapieco.Attenzione però, perché anche gli Scannapieco stanno per completare (o hanno già completato) il trio di famiglia: Antonio Scannapieco junior, diciassettenne figlio di Tommaso, è già un eccellente trombettista, come ha dimostrato venerdì scorso proprio al Music Art dove si è esibito al fianco di papà, in veste di “young special guest” nel concerto di Simona De Rosa, producendosi in un paio di applauditissimi standard.E non è da escludere che possa essere presente anche venerdì prossimo, con papà e zio Daniele che – da strumentista a fiato di successo – ne è diventato il mentore oltre ad esserne padrino di battesimo.Il tocco di napoletanità piena del gruppo sarà dunque rappresentato da Gino Del Prete, giovane e già affermato batterista di Frattamaggiore. Ma Napoli, si sa, dal dopoguerra è terra di grandi batteristi.