La versione di Ferdinand

di Alessandra Giordano

Ricordate la versione di Barney, il romanzo del canadese Mordecai Richler?Quello era il racconto autobiografico della vita di un ricco ebreo canadese, Barney Panofsky, figlio di un poliziotto che, passati i sessant’anni, decide – apparentemente controvoglia - di scrivere di se stesso e dei suoi pensieri…Ma via via che lo scrittore s’inoltra nel racconto per liberarsi dall’accusa di omicidio di un suo amico, i ricordi si fanno confusi e gli episodi del suo passato s’intrecciano con gli avvenimenti del presente creando una serie di flash back alquanto disordinati e senza senso…Chissà allora se il neo scrittore Mario Attanasio, dettoper il suo stile, nelle sue peregrinazioni intellettuali e cerebrali ha voluto in un certo senso ripercorrere le gesta di Barney o invece il suo alter ego Ferdinand, protagonista appunto del recentissimo lavoro La versione di Ferdinand - appena uscito in edizione cartacea e stampato a Piano di Sorrento, Tipografia Gi-Enne - è assolutamente indipendente da quello.Certo è che alcuni punti in comune ci sono: anche Attanasio come Barney ha superato i sessanta con grande disinvoltura, conservando un fisico asciutto e sportivo e segue una vita in accordo con la Natura dividendosi tra mare e montagna senza però rinunciare a qualche vizietto - e anche stravizio- come il vino Lagrein, le birre, un sigaro e la buona tavola.Come Barney anche Ferdinand ha il suoe cerca non senza fatica di liberarsi del fardello proponendolo ai suoi lettori sotto forma di divagazioni assurde e spesso surreali e cercando una risposta esistenziale proprio nel suo prossimo.Un’impresa non da poco che certo fa riflettere…In Mario-Ferdinand convivono – e a volte si scontrano – l’educazione affettuosa, bonaria e(ma il paese è la perla della Costiera Amalfitana, quindi l’eccezione è la regola) avuta da una grande e affiatata famiglia di imprenditori locali e le regole per contro rigorose, igieniste e psicoanalitiche d’oltralpe instillategli a mo’ di perfusione quotidianamente ormai da più di 40 anni dalla bella, vivace e volitiva moglie altoatesina.Fatto sta che circa tre anni fa Mario Attanasio – stimato dentista oltre che imprenditore – decide di viaggiare con la fantasia e comincia a raccogliere pensieri e a porsi domande forse per fuggire al tran tran quotidiano o semplicemente farsi compagnia nelle lunghe assenze della consorte spesso in viaggio tra Positano e Bolzano indecisa anche lei se preferire le bellezze della Costiera o quelle del Sud Tirolo.Il tennis, le passeggiate e scalate in montagna, le gite in barca a vela e in gozzo, le pescate e le serene sciate da fondista tra i boschi della val di Fassa, nonché le visioni notturne e diurne di animali e insetti fantastici fanno da scenario e contorno a dispute politiche e richieste a volte pressanti di cambiamenti epocali.Tra arguzie, pensieri filosofici ed esistenzialisti, sogni ad occhi aperti e non, Mario Attanasio butta giù giorno dopo giorno una serie di racconti che sembrano senza nesso, bizzarri e strampalati e che invece - ad una attenta lettura e perché no? rilettura - regalano momenti di riflessione profondi e straordinari.E questo l’ha subito capito il suo sostenitore Massimo Predieri (Rivista Italiani, www.italiani.net ) che ha incoraggiato il novello scrittore a pubblicare le sue divagazioni.Per ora il libro è disponibile solo nella libreria Iocisto a piazza Fuga, al Vomero.Ma se, come l’autore spera, le sue peregrinazioni mentali avranno successo, è probabile che La versione di Ferdinand possa aspirare all’incontro con un editore vero e una forma grafica degna delle sue non comuni elucubrazioni!