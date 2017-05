Hamsik dimentica l’infortunio

Callejon bionico: è dappertutto

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 7.05.2017)

6

7

7

7

7,5

6

7

7

7

8

7,5

6

6

6

7

Tutti innamorati di Pepe, il portiere di cotte. Saluta il pallone, buona sera, perché ha un piede educato e i suoi lanci hanno i parametri di Cape Canaveral. Para palloni che sono carezze (Borriello, Padoin). Si concede una distrazione rinviando sui piedi di un cagliaritano. Battuto nel secondo minuto di recupero da Farias cui tenta di chiudere lo specchio della porta. S’incavola.Capelli e piedi a spazzola. Aggredisce il pallone. Taca la bala, come diceva Helenio Herrera. Stoppa Sau, blocca le discese di Murru, ferma anche Borriello nel finale sulla linea del fallo laterale. E spinge con grande incisività. Formidabile una penetrazione nell’area cagliaritana con cross rapido non sfruttato dai compagni (18’). Molto positivo nella fase offensiva.È il cavaliere della palla rotonda. Artù di riso per il suo gioco sorridente, mai forzato. L’altezza (1,91) è mezza bellezza. Borriello è mezzo Belen. Nel primo tempo salva in corner su Sau. Gioca a palla libera, il Cagliari è tutto nella sua metà campo e Borriello si dedica a disturbare Jorginho in prima battuta. Prende la traversa di Rafael con un colpo di testa (corner di Ghoulam).Oye come Vlad. C’è Santana, hai chiuso. Koulibaly squalificato, torna titolare (il 19 marzo l’ultima partita dall’inizio). Prestazione disinvolta con buone chiusure e audaci avanzate. Spesso in controllo su Sau. Gioca in completa sicurezza come dimostrano i palloni allungati dalla distanza a Reina in grande tranquillità. Partecipa al palleggio difensivo, spettacolare sul finire di gara.Avanti e indietro, soprattutto avanti alla ricerca dell’Isla del tesoro, ma è l’Isla che non c’è. Gran partita da attaccante aggiunto sulla fascia sinistra (Insigne si accentrava), arricchita dai due assist per i gol di Mertens. Alla mezz’ora, regala al belga una terza palla invitante. Un’altra l’allunga a Callejon che batte fuori. Si è divertito a lungo a danzare nella metà campo sarda.Direttamente dal Bolshoi, danza e piroetta. Molto disciplinato, tiene la posizione senza allungarsi troppo. Corre sulla corsia dove c’è Barella, giocatore ospedaliero da corridoi del Cardarelli. Dopo il raddoppio, si fa più audace, preme sull’acceleratore e va a strappi. Si sposta a sinistra dopo l’uscita di Hamsik.Usa il fioretto, non la sciabola, ma è un fioretto di san Francesco per parlare alla palla. Messaggero del centrocampo, è Mercurio con le ali. Esperto nel gioco della pallacorta. Passaggini e poi lanci bassi in verticale. Giostra saltando i raddoppi di marcatura (Borriello, Ionita, Padoin). Un regista da film rosa.Sapore di sale, sapore di Marek. Non calpesta l’erba, la sorvola con grazia. La gazzella dello sport. Doma il polpaccio e tenta il colpaccio con uno spettacolare pallonetto dalla distanza che finisce di poco fuori (31’). Applausi scroscianti. Tackle, dribbling, tunnel e pallonetti. Prende palla, arretrando, e parte. Esce a venti minuti dalla fine.Fiorin fiorello. Salta il Murru e va. A fine primo tempo, gran diagonale che fila oltre il palo lontano. Un’altra conclusione la batte alta. Ala, mediano (gran recupero su Ionita che stava per partite in contropiede) e regista. Non si fa mancare nulla sulla fascia, accentrandosi e spostandosi a sinistra. Gioca da una eternità, ma non è stanco.Il serpente piumato. Boa chi molla. Corre, sterza, punta. Tre gol all’andata, due al ritorno contro il Cagliari. Il polacco Salamon (1,96) resta impalato, a Bruno Alves fa girare la testa e il codino. Sfiora ripetutamente la porta. Campione di sardo in alto. Due gol e l’assist per la rete di Insigne. Buon compleanno.Lorenzo stupisci, guarda com’è ridotto il Cagliari per te. Si gioca solo nella metà campo sarda. Cuce e ricuce palloni su palloni. Più mezzala che esterno. Un pallonetto alto (29’), un tiro a giro che sfiora l’incrocio e il gol, premio alla sua partita molto altruista, da regista aggiunto, infaticabile, stavolta con poco stress difensivo.Entra a venti minuti dalla fine per Hamsik. Si piazza a destra (Zielinski a sinistra). Bullrog. Ringhia e gioca. Io Marko e gioco. Invita ripetutamente i compagni a dargli la palla, indica la profondità per averla in attacco. Una conclusione fuori e gran godimento quando partecipa al “torello” finale che strega il Cagliari.Entra al 77’ per Mertens che esce salutato da una grande ovazione. Tratta il pallone così come fosse un barattolo. Rotola, rotola. Arretra per stanare la difesa sarda, apre il gioco, cerca di sfondare, ma ormai il Napoli sul 3-0 è sazio e fa solo accademia. Molla un solo tiro (parato). Ha voglia di giocare per come si muove con grande impegno.Lascia la panchina (Jack di fuori) e rileva Insigne a poco più di dieci minuti dalla fine. Come Milik, cerca subito di inserirsi in partita e scambia ripetutamente col centravanti polacco. Conquista e difende la palla, cerca il tiro (82’ pallone a giro, fuori). È bene inserito nel gruppo. La panchina non lo deprime e sta al gioco.Che bello lo stadio pieno. Che bella la festa finale. Balla Napoli, balla come sai, balla Napoli, non fermarti.La squadra gioca, vince e si diverte, portata al massimo della condizione per il rush finale. È una Ferrari azzurra (c’è pista per te). È una bella donna il Napoli a quota 77 (che gambe!).Sarri è il sovrano proletario del bel gioco (Tuta…nkhamon), gestore di un salone di bellezza.Ammaestra e gestisce la “rosa” senza fare Figline e figliastri.Il Napoli sembra una squadra di E.A. Mario: tutta sfolgorante è la vetrina piena di balocchi e profumi.Azzurri danzanti sempre nella metà campo sarda. Napoli secondo per una notte.Attacco da 81 gol in campionato (102 totali).