Vittoria e pura accademia del Napoli

di Mimmo Carratelli

Puro godimento, pura accademia, tre a uno al Cagliari al San Paolo, massiccio possesso palla (74 per cento), ventidue occasioni da gol a tre.Un Napoli sontuoso balza al secondo posto per una notte. 77 punti contro i 75 della Roma, che gioca domenica sera a San Siro contro il Milan (non facile).Doppietta di Mertens su due assist di Ghoulam, terza rete di Insigne (assist di Mertens). Sfregio finale di Farias nella porta di Reina.Non c’è stata partita.Il Cagliari, con la terza peggiore difesa del campionato, ha temuto la goleada e così il 4-4-2 annunciato si è risolto subito in un 4-5-1 arretrando persino Borriello (in prima battuta su Jorginho) e sganciando saltuariamente in attacco il solo Sau.Il Napoli ha cucito il gioco con pazienza di fronte all’intenso sbarramento difensivo dei sardi.Nel primo tempo, un solo gol. Ma il successo era continuamente nell’aria tanto netta era la supremazia tecnica del Napoli.Reina ha fatto da spettatore. Albiol e Chiriches (in campo per la squalifica di Koulibaly) non hanno mai subito la pressione del Cagliari, liberi di avviare l’azione offensiva.Jorginho, nonostante i raddoppi di marcatura oltre a Borriello (Ionita e Padoin in seconda battuta), ha gestito la gara con accortezza e precisione. Ai suoi lati si sganciava Hamsik più di Zielinski (preferito ad Allan).Il Napoli giocava bene sia a sinistra che a destra per il contributo di Ghoulam e Hysaj alla manovra d’attacco.Magnifico lo stadio con 50mila spettatori. Grande entusiasmo, grande “spinta” per la partita che valeva il temporaneo sorpasso sulla Roma.Più che una partita è stata una festa, in campo e sugli spalti. Un grande striscione esponeva la scritta: “Sarri pallone d’oro”.Mertens ha festeggiato il compleanno (30 anni) con una doppietta. Sono 24 i gol in campionato, 30 (giusto gli anni) i gol totali conteggiando le coppe.La partita s’è sbloccata subito quando, sul cross di Ghoulam, Mertens anticipava Salamon sul primo palo (2’).Il Cagliari non cambiava la tattica di copertura. Grande intensità a centrocampo. Difesa in apprensione ma stretta.La squadra sarda si affacciava nella metà campo del Napoli dopo venti minuti, costretta dall’assedio palleggiato del Napoli a rimanere sulla difensiva.Il Napoli aveva ripetutamente l’occasione di andare ancora a bersaglio. Ma non forzava il gioco, facendo girare la palla con calma.Su un gran lancio di Hamsik, Insigne concludeva alto (29’). Poi una gran palla di Ghoulam per Mertens che aggirava Bruno Alves ma batteva a lato (30’). E, dalla metà campo, vedendo Rafael fuori porta, Hamsik azzardava un lungo pallonetto che andava poco oltre la traversa (31’).Applausi per Marek che è sembrato in recupero sul fastidio a un polpaccio.Nel finale di tempo, Mertens nell’area cagliaritana rubava la palla a Salamon, ma poi la regalava a Rafael (44’).Rapido il raddoppio nel secondo tempo ancora con Mertens su suggerimento di Ghoulam (49’). Non un gran tiro, però angolato.Risultato al sicuro e accademia totale del Napoli che badava a divertirsi col palleggio continuo. Il Cagliari era completamente alla mercé degli azzurri.Sul corner battuto da Ghoulam, di testa Albiol colpiva la traversa (65’).E arrivava inevitabile il terzo gol. Mertens smarcava Insigne davanti a Rafael battuto dal tocco delizioso dell’esterno (67’).Proprio non c’era partita, né i cambi del Cagliari (69’ Joao Pedro per Ionita, 70’ Farago per Murru, 77’ Farias per Sau) avevano effetto, anche se nell’ultima metà del secondo tempo la squadra sarda giocava finalmente in attacco, però senza mai tirare in porta.Sarri sostituiva Hamsik con Rog (69’), Mertens con Milik (77’), Insigne con Giaccherini (79’).Il Napoli concludeva il match con uno spettacolare “torello” difensivo.Il Cagliari aveva l’opportunità di andare in gol con Farias sfuggendo a Hysaj e all’intervento in scivolata di Albiol (92’).Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Zielinski, Jorginho, Hamsik (69’ Rog); Callejon, Mertens (77’ Milik), Insigne (79’ Giaccherini).Rafael; Pisacane, Salamon, Bruno Alves, Murru (70 Farago); Isla, Ionita (69’ Joao Pedro), Barella, Padoin; Sau (77 Farias), Borriello.Giacomelli (Trieste).2’ e 49’ Mertens, 67’ Insigne, 92’ Farias.Napoli-Cagliari 3-1, Juventus-Torino 1-1.Udinese-Atalanta, Chievo-Palermo, Empoli-Bologna, Genoa-Inter, Lazio-Sampdoria, Pescara-Crotone, Sassuolo-Fiorentina, Milan-Roma.Juventus 85; Napoli 77; Roma 75; Lazio 67; Atalanta 64; Milan 59; Inter 56; Fiorentina 55; Torino 50; Sampdoria 46; Udinese 43; Chievo e Cagliari 41; Sassuolo 39; Bologna 38; Genoa 30; Empoli 29; Crotone 25; Palermo 19; Pescara 14.Fiorentina-Lazio, Atalanta-Milan.Inter-Sassuolo, Bologna-Pescara, Cagliari-Empoli, Crotone-Messina, Palermo-Genoa, Sampdoria-Chievo, Torino-Napoli (ore 15), Roma-Juventus (20,45).