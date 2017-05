Tenuta San Domenico

di Giovanna D'Arbitrio

Mercoledì 5 maggio 2017, nella cornice della meravigliosa Tenuta San Domenico, situata in Sant’Angelo in Formis (Caserta) non lontano da Napoli, un gradevole e significativo incontro è stato organizzato dalla dott. Marisa Del Vecchio Maglietta, Presidente del Soroptimist International (Club di Napoli) con l’obiettivo di valorizzare non solo eccellenze campane spesso poco reclamizzate dai mass media, ma anche di evidenziare le capacità di tante creative e competenti imprenditrici campane.La stessa Presidente, la gentile dott. Marisa del Vecchio, è un’abile imprenditrice che dirige la ben nota “Gay-Odin”, storica fabbrica che da oltre 100 anni produce artigianalmente una gran varietà di cioccolato raffinato e di alta qualità. Ella amministra l’azienda da sette anni, dopo aver preso il posto del marito, Giuseppe Maglietta, che l'ha curata per oltre 50 anni.Verso le ore 17,00, dopo una breve introduzione sulle finalità dell’incontro, ampio spazio è stato da lei dedicato all’elogio della Tenuta San Domenico e al suo meraviglioso roseto, un contesto magico adatto a matrimoni ed altre cerimonie, nonché a conferenze ed eventi di vario genere.La parola è stata poi data ai proprietari della tenuta, l’anziano architetto Francesco De Cecio e a sua figlia Nara De Cecio che hanno illustrato la recente ristrutturazione della loro dimora settecentesca, un tempo residenza di nobili famiglie borboniche, completamente immersa nella rigogliosa vegetazione di un grande parco con piscina e laghetto e con 3000 tipi di fiori provenienti da tutto il mondo, in particolare rose.L’architetto ha concluso il suo discorso esaltando l’unione familiare che egli ha cercato di preservare con l’azienda amministrata dai suoi due figli ingegneri che altrimenti sarebbero stati costretti a cercar lavoro all’estero, come tanti giovani meridionali.Ha precisato inoltre quanto segue: “Nei nostri piatti utilizziamo solo prodotti biologici coltivati in tutta sicurezza nei nostri terreni. La vera ricchezza del nostro tempo sta proprio nell’avere a cuore la natura e la salute La Tenuta San Domenico è una piccola oasi in cui sono ancora forti e vitali i valori e i buoni sentimenti”. Ecco un bellissimo video sulla tenuta: https://www.youtube.com/watch?v=OO9Tzxp2qo0 Nel riprendere la parola, la Presidente, ha presentato alcune imprenditrici campane al folto pubblico che si è molto interessato alle creazioni floreali di Camilla Castaldo (eventi, staging, craft ) e ha molto ammirato soprattutto i tessuti di Maria Assunta Giaquinto che insieme all’arch. Imma Sparaco nel 2007 decise di creare la società “Silk&Beyond”, con l’ausilio di uno staff tecnico altamente specializzato, realizzando tessuti classici e moderni.Con spirito d’iniziativa e maestria ella ha cercato di continuare la grande tradizione delle rinomate e antiche sete di S. Leucio. Fu nel XVIII secolo, in effetti, che il re Ferdinando IV incoraggiò i suoi sudditi a curare baco, tessitura della seta, commercio dei manufatti: sorsero, quindi, diverse fabbriche rinomate in Italia e all’estero. Purtroppo le cose in seguito non andarono bene e dopo le successive crisi economiche si riteneva che l’epoca della seta fosse ormai finita a San Leucio (Caserta).Oggi tuttavia le due coraggiose imprenditrici campane, stanno riportando alla vita le antiche sete, inserendo anche valide innovazioni con tessuti di seta utilizzabili non solo per tappezzeria, ma anche per capi di abbigliamento. Interessante la seguente pagina FB: https://www.facebook.com/setasanleucio/ Un piacevole pomeriggio trascorso insieme a donne intelligenti e simpatiche. Di ciò siamo grati al Club Soroptimist di Napoli.