Da Totti a Insigne non si può negare

Il sogno della maglia numero «10»

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 6.05.2017)

Ma, allora, questo omone di Bagnoli con accento toscano, questo lavoratore del pallone in tuta, questo pezzo d’uomo costretto a fumare sigarette finte sui campi delle partite, insomma Maurizio Sarri, 58 anni, un duro, un testardo, un burbero benefico, è l’ultimo romantico del calcio, inteso come gioco e come sogno?Sull’ultima stagione di Totti e sul ritiro della sua maglia numero 10 ha detto: “Ritirare il 10 in una squadra vuol dire togliere il sogno a generazioni future. Magari ritirarlo per qualche anno, ma è anche giusto che il Totti futuro possa utilizzare questo numero di maglia”.Ci risiamo. In omaggio al passato, il Napoli ha ritirato da tempo la maglia numero 10 di Maradona. La Juventus non ha più la maglia numero 10 che l’anno scorso risultò troppo “pesante” sulle spalle di Pogba.Il 10, che fu di Luisito Suarez, è sparito dalle maglie dell’Inter dopo la cessione di Stevan Jovetic al Siviglia.Nella confusione della nuova ed esagerata numerazione dall’1 al 99, inaugurata ventidue anni fa, il numero d’incantesimo, messaggio di fantasia e di classe, di genio e inventiva, di originalità, fascino, carisma e suggestione unica, il numero di giocolieri e protagonisti assoluti, storici, insomma il numero 10 dell’artefice magico è andato perduto sulle spalle di portatori di palloni.Per dire, la 10 di Gianni Rivera, oggi, nel Milan, è sulle spalle del giapponese Keisuke Honda.La 10 di Giacomo Bulgarelli, nel Bologna, è sulla maglia di Mattia Destro, centravanti di complemento.La 10 di Giancarlo Antognoni, nella Fiorentina, ce l’ha Federico Bernardeschi di ruolo imprecisato.Sono numeri 10 il Papu Gomez nell’Atalanta (ci può stare), il francese Olivier Ntcham nel Genoa, Adem Ljajic nel Torino (ah, la 10 di Valentino Mazzola nel mio cuore granata da bambino).Ha il numero 10 l’argentino Rodrigo De Paul nell’Udinese che ebbe in Zico il suo massimo numero 10, e lasciamo perdere il 10 di Ahmad Benali nel Pescara e di Joao Pedro nel Cagliari.Un po’ di simpatia per il 10 del fantasioso laziale del Brasile Felipe Anderson.Il calcio della numerazione semplice e delle maglie fedeli ai colori originari si è stravolto nei numeri, nei ruoli, nei colori.Il merchandising pretende un look sempre più stravagante e orripilante. Per vendere più magliette, sempre diverse, sempre diversamente numerate.I numeri 1, 9 e 10, tipici dei tre ruoli della suggestione massima, il portiere, il centravanti e il campione assoluto, l’uomo-squadra, il trascinatore, il giocatore simbolo, estro e talento senza uguali, sempre identici e per lungo tempo sulle spalle degli stessi giocatori che hanno fatto la favolosa storia del calcio, hanno perduto valore e identità.La 10 è stata la maglia di giocatori che “cantavano calcio”, di campioni assoluti, di stelle di prima grandezza, di inventori di gioco, parabole, dribbling, sorprese e sfrontatezze, cesellatori sublimi, calciatori giotteschi, fuoriclasse michelangioleschi.Sarri ha 58 anni. È nato quando c’era la maglia numero 10 di Sivori nella Juve, la 10 di Schiaffino nel Milan e di Nacka Skoglund passato alla Sampdoria, di Rivera nell’Alessandria prima di trasferirsi al Milan.Nel Napoli l’indossò Bruno Pesaola sobbarcandosi a un duro lavoro di spola perché, allora, i centravanti (Vinicio) non rientravano e le ali correvano sempre avanti per i cross.La 10 è stata la maglia dell’ungherese Ferenc Puskas e di Valentino Mazzola quando ci stavamo riprendendo dalle macerie della guerra.È stata la maglia di Pelè, di Roberto Baggio, di Giancarlo De Sisti. Nella Juventus è stata la maglia di Michel Platini, Zidane e Alessandro Del Piero.In assoluto, è stata la maglia di Diego Armando Maradona, l’inimitabile, lo scugnizzo irresistibile, il Re Puma come lo definì Gianni Brera.“Nel cielo di Napoli ci sono tante stelle, Maradona è la più splendente” recitò uno striscione lungo venti metri esposto al San Paolo alle sei del pomeriggio del fantastico 5 di luglio 1984, un giovedì, quando il pibe apparve per la prima volta nello stadio di Fuorigrotta.Per genio e sregolatezza, generosità, gioia del gioco, lealtà e furbizie in campo, furti divini e diabolici slalom e pallonetti, gol impossibili e spettacolari giocate circensi, nessun 10 è stato così completo, unico, straordinario, indimenticabile come il 10 sulla maglia di Diego nella moderna interpretazione di fantasia e felicità del pibe.Alfredo Di Stefano, l’argentino di Barracas, un barrio di Buenos Aires, che fece grande il Real Madrid tra gli anni Cinquanta e Sessanta, considerato “el mejor futbolista de todos los tempos”, aveva la maglia numero 9.Johan Cruijff, il diamante più splendente del calcio olandese, aveva la maglia numero 14. George Best portava il 7, come Cristiano Ronaldo.Oggi, il numero 10 è sulle spalle di Lionel Messi. Ed è il numero di maglia della fantastica storia di Francesco Totti, il ragazzo romano di Porta Metronia, 783 partite nella Roma, 307 gol, 25 anni di assoluta fedeltà giallorossa.L’andaluso Ramòn Rodriguez Verdejo detto Monchi, nuovo direttore sportivo della Roma, ne ha annunciato la fine della carriera.Dall’anno prossimo Totti, 41 anni, potrebbe restare nella Roma da dirigente. E ‘l modo ancor m’offende, direbbe Dante.Un killeraggio poco elegante. Si sarebbe dovuto lasciare a Totti l’annuncio del ritiro. È andata così.E, del resto, il calcio italiano, ormai in mano a cinesi e ad andalusi tagliateste, ha smarrito ogni finezza, signorilità e buongusto.Per tornare alla maglia numero 10, concordando con quanto detto da Sarri, sarebbe giunto il momento che venisse ripristinata nel Napoli.C’è un ragazzo che la merita, un ragazzo napoletano, un cuore azzurro come ai vecchi tempi, un giocatore che è stato fanciullo e sognatore ed ora è un uomo e un atleta maturo.Sarebbe contento anche Maradona, scugnizzo azzurro ai suoi tempi, passarla e magari consegnarla di persona a Lorenzo Insigne, il nuovo scugnizzo del pallone.Lorenzo è oggi il vero numero 10 del Napoli non solo per il modo di giocare, non esclusivamente esterno sinistro, ma sempre nel cuore delle partite, trascinatore, piccolo e ardente condottiero, ma per la dedizione assoluta al suo sogno di ragazzo.Sospingere il Napoli dove lo portò Maradona.