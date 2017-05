Generazione Vincente corsara a Senigallia

Napoli è già in semifinale

di Mario Triggiani

Non è stata una gran bella gara, quella vista al PalaPanzini di Senigallia, ma alla fine la Generazione Vincente Napoli è riuscita a prevalere e conquistare l'accesso al turno successivo dei playoff senza dover disputare la terza gara della serie.Napoli è partita subito benissimo con il solito Visnjic (7 punti e 6 rimbalzi nel solo primo quarto, 15+15 alla fine) a fare pentole e coperchi sotto le plance.La gara non è, però, la fotocopia di quella di domenica scorsa, con Napoli che stavolta non riesce mai a fuggire ma che, anzi, viene spesso raggiunta e superata dagli avversari.A spezzare l'equilibrio della gara ci pensa sul finire di terza frazione Andrea Barsanti che con una serie di triple insaccate in successione scava il solco decisivo.Senigallia, dopo due gare giocate in maniera competitiva contro la capolista del girone C, non ha più la forza di rientrare e si deve arrendere ai partenopei con il punteggio di 64-54 che regala a Napoli l'agognato accesso anticipato alle semifinali playoff.Il prossimo impegno per Napoli sarà dunque domenica 14 al PalaBarbuto, dove disputerà gara-1 della serie di semifinale al meglio delle cinque contro la vincente di gara-3 tra Cassino e San Severo.Questo primo turno playoff ha già regalato un verdetto sorprendente, con l'eliminazione di Valmontone che era stata per lunghi tratti capolista del girone di Napoli, dunque aver passato indenni il primo ostacolo deve essere motivo di orgoglio per il team partenopeo.Ma le prestazioni contro Senigallia, soprattutto considerando l'imprecisione al tiro dei marchigiani che avrebbe potuto regalare loro due vittorie comode, rappresentano un campanello d'allarme.Sarà necessario, qualunque sia l'avversario, correggere gli errori visti nelle ultime due gare per non rischiare di rovinare una stagione che, qualora si concludesse in modo particolarmente positivo per i partenopei, potrebbe definirsi semplicemente perfetta.GoldenGas Senigallia - Generazione Vincente Cuore Napoli 54-64 (14-18, 19-13, 9-15, 12-18)Michele Caverni 14 (7/10, 0/2), Marco Gnaccarini 12 (3/7, 2/4), Andrea Maggiotto 8 (3/11, 0/10), Yande Fall 6 (3/6, 0/0), Fabio Giampieri 5 (1/6, 1/4), Michael Bertoni 4 (2/2, 0/1), Umberto Pietrini 3 (0/0, 1/2), Mirco Pierantoni 2 (1/2, 0/5), Enrico Gregorini 0 (0/0, 0/0), Alberto Angeletti 0 (0/0, 0/0)2 / 336 11 + 25 (Mirco Pierantoni 8)12 (Michele Caverni 5)Andrea Barsanti 22 (2/4, 5/11), Njegos Visnjic 15 (6/9, 1/3), Stefan Nikolic 10 (5/10, 0/3), Roberto Maggio 7 (1/2, 1/5), Ferdinando Matrone 6 (2/5, 0/0), Mattia Mastroianni 2 (1/3, 0/4), Domenico Marzaioli 2 (1/1, 0/0), Andrea Murolo 0 (0/1, 0/1), Alessio Ronconi 0 (0/1, 0/0), Bruno Rappoccio 0 (0/0, 0/0)7 / 1142 10 + 32 (Njegos Visnjic 16)15 (Njegos Visnjic 5)