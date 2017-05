Otium cum dignitate

di Chiara Cardinali

Sarà inaugurata, venerdì 4 maggio, alle 18.00, al Museo Civico Gaetano Filangieri principe di Satriano (Via Duomo 288), per la stagione di mostre, percorsi ed eventi “La Primavera del Principe. Un uomo nuovo, figlio delle sue opere, “Otium cum dignitate”, mostra personale di Andrea Salvatori a cura di Guido Cabib.In esposizione, 40 originali opere scultoree di squisita e raffinatissima tecnica che, nelle vetrine del ballatoio della Sala Agata, dialogano con la storia della ceramica e della porcellana, tra Cina, Giappone, Real Fabbrica Ferdinandea, Capodimonte, Sevres, Vienna, Parigi, Doccia, Giovine, Tagliolini, Meissen, Sassonia. Andrea Salvatori utilizza la sua collezione di statuine di porcellana, di ogni tempo e provenienza, comprate da lui stesso in mercatini dell'usato dove ama passeggiare, ma il suo intervento scultoreo le ri-semantizza, le ri-storicizza, con arguta e sofisticata concettualità e sintesi, prendendosi celia delle arti decorative del passato.Andrea Salvatori nasce a Faenza nel 1975, dove ha ottenuto il diploma di maestro d'Arte all'Istituto per la Ceramica Ballardini, scuola dove ha cominciato a maneggiare la terraglia invetriata quando era ancora un adolescente.Ciò che, però, rende Salvatori interessante è che ha portato le sue conoscenze di ceramista all'Accademia di Belle Arti di Bologna, dove si è diplomato in scultura.Nel 2007 arriva secondo al prestigioso Premio Faenza e lo vince nel 2009. Nel 2011 partecipa alla 54° Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, Padiglione Italia. Ha esposto in Italia ed all'Estero è presente in molte collezioni italiane e straniere.Il rilancio del Museo Filangieri passa attraverso eventi di questa portata che entrano in un network immaginato e ideato per rendere tutti protagonisti della valorizzazione di questo gioiello della nostra cultura. In occasione del vernissage sarà possibile sottoscrivere la card “” e aderire al programma di membership del Museo Civico Gaetano Filangieri principe di Satriano vuol dire sostenere laattraverso uno dei più eleganti e raffinati musei del mondo e ti permetterà di godere di esclusive opportunità.Otium cum dignitate. Il titolo dato a questa prima personale dell’artista-scultore Andrea Salvatori (Faenza, 1975) è composto dalle parole con cui Marco Tullio Cicerone indica le occupazioni adatte al, alla persona per bene. Il terminenon indica il far niente, ma tutto l'insieme di attività non politiche e non retribuite, quali lo studio, la scrittura sia di opere letterarie che di testi tecnici, le conversazioni dotte o intime, la meditazione, il tempo dedicato ai propri familiari e amici, o quello passato in campagna. A questoperò deve congiungersi la, che rappresenta un complesso di virtù che vanno dal pudore alla dignità, comprendendo anche il senso di misura, tanto importante per gli uomini di cultura del mondo antico.Il Principe Filangieri usa questo storico aforisma per chiudere la sua relazione sul Museo Artistico Industriale del 1881. L’uso che ne fa tuttavia è rivolto all’arte come mezzo per soddisfare colui (l'operaio, l'artista, l'artigiano) chespiega Guido CabibL'arte di Andrea Salvatori è educatrice, con un fine etico, mira ad insegnare ed a dilettare insieme; arte come consolazione e riflessione filosofica. Un’arte come burla, senza alcuna intenzione d'irridere o di nuocere, gentile, di un umorismo ricco di arguzia e di raffinato buon senso: un arte nella quale l'”” convive con il “”, senza opposizioni ideologiche ma “”.PERIODO Dal 4 Maggio al 10 Settembre 2017ORARI DI APERTURA Dal martedì al sabato 10.00 / 16.00; domenica 10.00 / 14.00INDIRIZZO Via Duomo 288, NapoliINFO museofilangieri@libero.it WEB museofilangieri.org SEGUICI SU Facebook | Instagram | Twitter