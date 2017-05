Giornalismo - Addio a Gegè Maisto

Raccontò l'epopea degli Abbagnale

di Adriano Cisternino

Amici, colleghi, ex-atleti e dirigenti di società sportive hanno portato l'ultimo saluto a Gegè Maisto, giornalista del Mattino spentosi all'età di 94 anni, ai funerali svoltisi nella parrocchia dell'Immacolata di Lourdes al rione La Loggetta.Gegè ha raccontato per oltre sessant'anni lo sport napoletano e soprattutto gli sport olimpici. Era stato anche arbitro internazionale di pallanuoto e di questo sport si è occupato a lungo, così come di nuoto, vela e lotta.Ma il suo sport preferito è stato a lungo il canottaggio. Ha raccontato con passione e competenza le rivalità fra i circoli cittadini, ma soprattutto la leggenda dei fratelli Abbagnale, seguendoli anche alle olimpiadi e ai mondiali come uno di famiglia, per cui ne conosceva segreti e dettagli come nessuno.In coppia con il collega Marco Lobasso ha scritto la storia della Coppa Lysistrata, la più antica gara remiera d'Italia, in un elegante libro edito dal Circolo Italia per celebrare i 90 anni della regata.Stella d'oro del Coni (primo giornalista a ricevere questa onorificenza), Gegè era diventato col tempo un'istituzione in redazione.L'immancabile sigaretta fra le dita, era oltretutto una preziosa fonte di notizie per i giovani colleghi, e poi aveva sempre un aneddoto da raccontare, talora divertente, talora storicamente importante, fatti e fatterelli, scritti e non scritti, perché ricordava tutto della storia dei circoli cittadini.Se c'era uno spazio vuoto in una pagina di sport Gegè aveva certamente un fatto, una curiosità, argomento di attualità con cui riempirlo.Negli ultimi anni l'età non gli consentiva più una presenza assidua in redazione, ma anche telefonicamente era sempre pronto a dare il suo contributo. E poi dal suo incredibile archivio tirava fuori in ogni circostanza dati, date e foto insospettabili.Siamo sicuri che anche lassù Gegè avrà tanti fatti, dati e date dello sport napoletano da raccontare.Alla moglie Lina e alle figlie Monica e Simona le più sentite condoglianze della nostra redazione.