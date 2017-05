Un album di Simona De Rosa

per i 100 anni di Ella Fitzgerald

di Adriano Cisternino

New York 2011. Doveva essere solo una parentesi di aggiornamento professionale, un “master in jazz erformance”, un'occasione insomma per penetrare un po' dal vivo il mondo del jazz e perfezionare il suo naturale talento.Ed invece Simona de Rosa, vocalist napoletana, è entrata talmente bene in quel mondo che ne è rimasta pressoché totalmente coinvolta. Ormai è “una napoletana di New York”, perché passa nella Grande Mela gran parte del suo tempo, impegnatissima fra concerti e registrazioni.L'ultimo album inciso (non ancora in commercio) si chiama “With respect to Ella”. Facilmente intuibile il contenuto, anche perché Simona verrà a presentarlo proprio a Napoli venerdì 5 maggio (ore 21,30), nella sua puntuale visita annuale al Music Art, il club al quale è particolarmente legata da anni da consolidati rapporti: Ennio Forte e Peppe Reale l'hanno “sponsorizzata” da anni. E non se ne sono pentiti.La scorterà per l'occasione un trio composto da Alessio Busanca al piano, Tommaso Scannapieco al contrabbasso e Franco Gregorio alla batteria, musicisti di collaudata bravura con i quali la vocalist nata ad Arzano e laureata in geologia ha già collaborato varie volte in Italia.Simona rimase folgorata a 15 anni da un disco di Ella Fitzgerald che il padre le aveva regalato. Da allora la musica – ed il jazz in particolare – è stata una sua insopprimibile passione che l'ha portata su tutt'altra strada rispetto agli studi accademici, grazie anche ad un notevole talento vocale.Più che mai chiaro dunque il perché di questo album dedicato alla immortale Ella di cui è stato appena celebrato (25 aprile) il centenario della nascita: anniversario da solennizzare, sfuggito a molti, ma non a Simona che ha subito colto l'occasione.