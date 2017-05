Deludono i cavalli francesi al GP Lotteria

Vittoria del “napoletano” Timone EK

di Adriano Cisternino

Litigano le grandi star venute dalla Francia, ne approfitta Timone EK, cavallo napoletano che vive in Francia, magistralmente guidato da un volpone delle redini lunghe quale Enrico Bellei, e trionfa nel G.P. Lotteria 2017, mettendo così d'accordo gli attesissimi Timoko e Un Mec d'Heripé.Trionfo napoletano dunque per la gioia dei ventimila di Agnano capeggiati da Luigi Lettieri, imprenditore di Boscotrecase e proprietario dell'indigeno che vive in Francia e che già in batteria (la terza!) aveva dato un segno prepotente della sua eccellente condizione dominando la corsa e vincendo con largo margine.In finale è schizzato in testa Un Mec d'Heripré che ha guidato buona parte della corsa con un ritmo forsennato nel chiaro tentativo di sfiancare il favoritissimo Timoko che ha viaggiato quasi sempre in esterno, mentre Timone EK col numero 1 sembrava imbottigliato alla corda.Alla lunga però Timoko ha pagato lo sforzo e forse anche il peso dei suoi dieci anni, mentre sul rettilineo finale Un Mec non ha retto allo spunto travolgente che Bellei ha chiesto ed ottenuto dal cavallo di casa fra l'entusiasmo dei ventimila, mentre un altro napoletano, Tesoro degli Dei, si aggiudicava la terza moneta.Vittoria condita con il record della finale in 1'10”5 sotto gli occhi di Varenne, ospite d'onore alla sua ultima uscita, il “capitano” vincitore di ben tre edizioni del Lotteria (2000-2001-2002), che ha preceduto la sfilata dei finalisti dopo aver regalato foto e selfie agli appassionati in un box appositamente allestito con foto e trofei vinti nella sua leggendaria carriera.Le tre batterie hanno registrato i facili successi dei due francesi, oltre che di Timone EK, mentre la delusione più grossa arrivava dall'americano Volstead che sbagliava quasi subito pregiudicando le sue possibilità, ed era deludente anche nella “consolazione” vinta da Trendy Ok, figlia di Varenne.