La Generazione Vincente non si fa sorprendere

e fa sua la prima gara dei playoff

di Mario Triggiani

Davanti ad un pubblico che superava le mille unità, la Generazione Vincente Napoli ha superato la GoldenGas Senigallia con il punteggio di 82-74.In campo si è vista la disparità che lo scontro tra la prima in classifica e l'ottava avrebbe suggerito, con Napoli quasi sempre avanti con un vantaggio in doppia cifra.Se i primi venti minuti dei napoletani sono stati praticamente perfetti, grazie ad una supremazia sotto le plance (Visnjic 8 rimbalzi catturati nel solo primo quarto) e tantissimi canestri dalla lunga distanza di Barsanti, dopo il riposo lungo qualcosa è sembrato sfaldarsi.Napoli ha cominciato a perdere molti palloni, mentre Senigallia è stata precisissima dall'arco e dopo una lenta rimonta si è ritrovata a -1 quando mancavano tre minuti al termine della gara.Qualche scaramuccia di troppo tra Visnjic e Fall, lo scorso anno a Napoli con l'Azzurro Basket di coach Di Lorenzo, è costata al serbo un fallo antisportivo ed al secondo un'espulsione diretta.È la resa definitiva di Senigallia, che ha perso l'unico giocatore realmente pericoloso nel pitturato.La difesa asfissiante di Murolo e la precisione dalla lunetta fanno il resto, ed i tifosi napoletani possono tirare un sospiro di sollievo e guardare alle prossime gare con maggior tranquillità.Tra le fila napoletane splende lucente la stella di Njegos Visnjic, non solo per la doppia doppia da 26 punti e 18 rimbalzi messa a referto, ma soprattutto per l'intelligenza dimostrata dal centro serbo che non ha forzato mai le conclusioni ma ha aspettato che la gara richiedesse le sue prodezze ed ha tenuto Napoli avanti nel momento più buio per la formazione partenopea grazie a due rimbalzi offensivi con conseguente canestro.Molto positivo anche il primo tempo di Barsanti, che ha colpito ripetutamente da tre scavando il solco iniziale nel punteggio.Infine, menzione d'onore alla prestazione difensiva del "soldatino" Murolo. Il giovane play si getta su ogni palla vagante e subisce lo sfondamento decisivo che chiude di fatto le ostilità.Ora si tornerà in campo giovedì sera in quel di Senigallia per gara-2. Qualora Napoli dovesse far suo il bottino, supererebbe il turno senza aver bisogno di disputare gara-3 domenica prossima al PalaBarbuto ed affronterebbe nelle semifinali la vincente tra San Severo e Cassino (sabato i pugliesi hanno vinto di 20 gara-1 in casa).Regalarsi un passaggio del turno anticipato sarebbe davvero importante per la compagine azzurra, che potrebbe così disporre di qualche giorno di riposo in più in attesa di continuare il cammino nella post-season.La gara di giovedì non sarà comunque semplice, visto come Senigallia abbia dimostrato anche ieri di poter impensierire la difesa napoletana se questa non gioca al meglio.Sarà importante ripartire dal primo tempo di gara-1 per essere sicuri di evitare nuovi cali di tensione e poter conquistare il più tranquillamente possibile il passaggio del turno.Cuore Napoli Basket - Goldengas Senigallia 82-74 (26-14, 21-15, 17-24, 18-21)Njegos Visnjic 26 (9/14, 2/5), Andrea Barsanti 21 (3/4, 5/11), Roberto Maggio 12 (1/6, 2/7), Mattia Mastroianni 6 (1/2, 1/4), Andrea Murolo 6 (0/1, 0/1), Domenico Marzaioli 4 (1/2, 0/1), Ferdinando Matrone 3 (1/2, 0/0), Stefan Nikolic 2 (1/3, 0/0), Bruno Rappoccio 2 (0/0, 0/0), Alessio Ronconi 0 (0/1, 0/0)18 / 2436 9 + 27 (Njegos Visnjic 18)17 (Roberto Maggio 7)Fabio Giampieri 19 (1/5, 5/10), Michele Caverni 15 (2/8, 2/3), Marco Gnaccarini 14 (3/7, 2/4), Mirco Pierantoni 10 (2/3, 2/4), Yande Fall 6 (3/7, 0/0), Umberto Pietrini 5 (1/2, 1/1), Andrea Maggiotto 3 (0/1, 1/2), Michael Bertoni 2 (0/1, 0/1), Federico Bargnesi 0 (0/0, 0/0), Andrea Del torto 0 (0/0, 0/0)11 / 2134 8 + 26 (Mirco Pierantoni, Yande Fall 7)18 (Marco Gnaccarini 5)Fall