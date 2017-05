Grande vittoria azzurra a Milano

di Mimmo Carratelli

Grande spettacolo del Napoli a San Siro nel primo tempo, grande gara di carattere e forza nella ripresa per difendere il minimo vantaggio.È di Callejon (su un errore di Nagatomo) il gol vittoria allo scadere del primo tempo (1-0).Alla tecnica sublime, che ha tenuto in scacco l’Inter nella prima parte della gara, il Napoli ha aggiunto, a Milano, una grande dimostrazione di squadra difendendo e contrattaccando.La partita è stata viva sino all’ultimissimo minuto per il mancato raddoppio del Napoli che ha avuto numerose occasioni per mettere al sicuro il risultato.L’Inter non ha mai ceduto. Ha contrattaccato con lunghe fiondate, ma Reina non ha mai corso pericoli. Troppo isolato Icardi in avanti (4-4-1-1 di Pioli).Fioccano i record per il Napoli di Sarri. 37 punti in trasferta, undici vittorie fuori casa. Mai successo prima.A mezzogiorno, la Roma, battuta dalla Lazio (1-3), invitava il Napoli alla grande rincorsa per avvicinare il secondo posto.Con la vittoria nella serata di Milano, il Napoli è ora a una sola lunghezza dai giallorossi. Il prossimo turno prevede Milan-Roma e Napoli-Cagliari. Il sorpasso è dietro l’angolo.Il Napoli ha soggiogato l’Inter nel primo tempo col suo gioco veloce e il possesso-palla. L’Inter era costretta a difendere con due linee di quattro giocatori nella sua metà campo.Zielinski, Mertens e Insigne erano i più furiosi tra gli azzurri. L’Inter ballava, subendo. Non riusciva ad uscire dalla sua metà campo. La pressione del Napoli era forte e costante.Fioccavano le occasioni del Napoli per andare in vantaggio. Un tiro fuori di Hamsik (9’), un pallonetto di testa alto di Insigne (14’). Raramente l’Inter riusciva a portare palla avanti.Ghoulam in costante proiezione offensiva costringeva Candreva a stare lontano dall’area azzurra. Spingeva anche Hysaj sul lato destro (Eder giocava da mediano sinistro). Zielinski giocava con strappi brucianti. Mertens più vivace che mai.Insigne dava spettacolo sul palcoscenico maggiore. Una partita in attacco e in difesa, da regista e pronto alle conclusioni (cinque con due salvataggi di Handanovic).Inesauribile fino all’ultimo minuto di recupero. Innescava il contropiede dopo avere sostenuto la fase difensiva.I movimenti e la corsa di Mertens tenevano in allarme continuo la difesa dell’Inter. Callejon costringeva Nagatomo a una gara di puro contenimento.Alla fine del primo tempo, il Napoli raccoglieva finalmente il frutto della sua schiacciante superiorità tecnica.Sul cross di Insigne (la solita apertura sinistra-destra) a cercare Callejon, Nagatomo svirgolava l’intervento lasciando Callejon libero di battere a rete. Gol splendido da posizione defilata (43’).Sarri per avere una squadra più fresca ha impiegato Ghoulam, Zelinski e Diawara. Anche Pioli ha presentato una formazione ritoccata con Murillo (indisponibile Miranda), Brozovic (fuori Kondogbia) ed Eder (Perisic non al meglio in panchina).Nel secondo tempo, sventagliando lunghi palloni in avanti, l’Inter cercava il pareggio, ma non arrivava mai ad impensierire Reina.Entrava Perisic per lo svagato Joao Mario (59’) cancellato da Diawara. Ma neanche con l’esterno croato, l’Inter riusciva ad impegnare Reina.Hysaj che, contro Eder, aveva fatto più l’attaccante che il difensore, arretrava per contenere Perisic riuscendo a bloccarlo concedendogli appena un paio di cross.Il Napoli, aggredito dall’Inter a folate, era solidissimo e sempre ben piazzato. Il minimo vantaggio azzurro regalava una lunga suspense al match.Sarri sostituiva i suoi giocatori più stanchi (63’ Rog per Zielinski, 72’ Allan per Hamsik, 80’ Milik per Mertens). Liberandosi degli attacchi interisti, il Napoli volava in replica con i lanci della difesa, le fughe irresistibili di Insigne, le aperture per Callejon e la pressione centrale di Mertens.Handanovic sventava due conclusioni di Insigne, una di tacco sotto porta (68’). Anche Rog impegnava il portiere interista in una difficile parata (67’).Finale col cuore in gola sul filo dell’1-0. L’Inter non trovava trame incisive per colpire, il Napoli faceva intensità davanti all’area spegnendo i tentativi avversari.Così il Napoli portava casa una grande vittoria e, ora, a un punto dalla Roma mira al sorpasso della squadra di Spalletti.Koulibaly, ammonito, salterà la partita di sabato al San Paolo contro il Cagliari. Il gigante azzurro era diffidato.Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski (63’ Rog), Diawara, Hamsik (72’ Allan); Callejon, Mertens (80’ Milik), Insigne.Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Murillo (77’ Antoniolli), Nagatono; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Joao Mario (53’ Perisic), Eder (72’ Banega); Icardi.Rocchi (Firenze).43’ Callejon.Atalanta-Juventus 2-2, Torino-Sampdoria 1-1, Roma-Lazio 1-3, Bologna-Udinese 4-0, Cagliari-Pescara 1-0, Crotone-Milan 1-1, Empoli-Sassuolo 1-3, Genoa-Chievo 1-2, Palermo-Fiorentina 2-0, Inter-Napoli 0-1.Juventus 84; Roma 75; Napoli 74; Lazio 67; Atalanta 64; Milan 59; Inter 56; Fiorentina 55; Torino 49; Sampdoria 46; Udinese 43; Chievo e Cagliari 41; Sassuolo 39; Bologna 38; Genoa 30; Empoli 29; Crotone 25; Palermo 19; Pescara 14.Napoli-Cagliari (ore 18), Juventus-TorinoUdinese-Atalanta, Chievo-Palermo, Empoli-Bologna, Genoa-Inter, Lazio-Sampdoria, Pescara-Crotone, Sassuolo-Fiorentina, Milan-Roma.