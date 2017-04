La Tenerezza, un film di Gianni Amelio

di Giovanna D'Arbitrio

La Tenerezza, il nuovo film del regista Gianni Amelio, tratto dal romanzodi Lorenzo Marone, fa commuovere, riflettere e discutere sui rapporti familiari.La storia inizia quando Lorenzo (Renato Carpentieri), un anziano avvocato ricoverato in ospedale per infarto, si appresta a ritornare a casa dove vive da solo dopo la morte della moglie e il conseguenziale distacco dai figli, Elena (Giovanna Mezzogiorno) e Saverio (Arturo Muselli), con i quali non riesce a stabilire buoni rapporti, nonostante i tentativi della sensibile Elena.Al rientro sulle scale incontra la sua vicina, Michela (Micaela Ramazzotti), ragazza solare, sorridente e distratta che spesso dimentica le chiavi di casa e così l’aiuta a rientrare attraverso un ingresso secondario: è l’inizio di un’amicizia tra Lorenzo e la famiglia di Michela, composta dal marito Fabio (Elio Germano), introverso e melanconico ingegnere del Nord e i loro bambini, Bianca e Davide.Una famiglia apparentemente normale, come tante altre dove tuttavia spesso si sedimentano e si stratificano problemi irrisolti che all’improvviso esplodono, generando drammi.La storia si svolge in una Napoli borghese in cui le mal de vivre tormenta le famiglie di Lorenzo e Michela, dove i rapporti si logorano per mancanza di vera comunicazione e soprattuttoun bisogno che purtroppo lascia tracce indelebili quando viene rimosso e sepolto nell’inconscio.Alla fine comunque il dramma di Micaela genererà catarsi e recupero di dialogo e sentimenti nella famiglia di Lorenzo che ritroverà l’amore per i figli. Significativa la frase citata da Elena in cuiUn bel film centrato su interiorità e sentimenti, evidenziati da sceneggiatura (G. Amelio e A. Taraglio) e recitazione senza enfasi, splendida fotografia con effetti di luci e ombre sui volti dei personaggi, nel labirinto di affollati vicoli o in interni di signorili palazzi napoletani.Ci sembra giusto ricordare alcuni film di successo del regista, comeEcco un’interessante intervista a regista e interpreti: