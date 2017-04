Il francese Timoko star del Lotteria

Tra i concorrenti 7 figli di Varenne

di Adriano Cisternino

Arriverà a Napoli Capodichino con un volo privato. Come tutte le grandi star. Per coprire le spese di viaggio (70mila euro) Luca e Pierluigi D'Angelo, amministratori dell'Ippodromo di Agnano, un mese fa lanciarono un appello sulle colonne de Il Mattino: occorreva uno sponsor.Appello raccolto dal noto ristoratore Michele Giugliano che ha coalizzato intorno a sé altri appassionati. Solo così il Gran Premio Lotteria di quest'anno, in programma lunedì primo maggio (diretta su Rai Sport alle 18,10), potrà allineare ai nastri di partenza Timoko, il cavallo francese più ricco di tutti i tempi, 4,5 milioni di euro già vinti in carriera.Erano anni o anche decenni che l'ippica francese non era presente alla classica napoletana di primavera con uno dei suoi soggetti più rappresentativi. La straordinaria partecipazione rievoca i tempi eroici in cui dalla Francia arrivavano per il Lotteria cavalli vincenti e leggendari come Gelinotte, Roquepine, Une de Mai, Bellino II, fino a Hillion Brillouard, ultimo francese trionfatore sulla pista flegrea, nel 1980.Erano autentiche star della pista che giungevano a Napoli anche una settimana prima per smaltire lo stress del viaggio, abituarsi alla pista, e i cronisti si divertivano a presentarli, uno per uno, intervistando proprietari, allenatori e lads (qualche volta anche azzardando interviste agli stessi cavalli), per scoprirne a fondo vizi privati e pubbliche virtù.La presenza di Timoko annuncia dunque per questa edizione n. 68 un “Lotteria” davvero speciale, con una superdotazione di montepremi complessivo di 812.900 euro, che ne fa la prova di trotto più ricca del mondo per cavalli anziani.C'è dunque un grande favorito come Timoko, che però dovrà fare i conti innanzitutto con la particolare formula della corsa napoletana, che prevede la doppia performance per batterie e finale a distanza di qualche ora, e poi con una concorrenza agguerritissima.A cominciare da Un Mac d'Heripré, recente vincitore del Costa Azzurra a Torino e secondo un mese fa a Cagnes sul Mer proprio dietro Timoko, Pertanto la sfida napoletana assume anche il sapore della rivincita fra i due fuoriclasse francesi che, fra l'altro, viaggeranno insieme approfittando dello stesso volo, sul quale ci sarà anche un altro pericoloso concorrente, Timone EK, cavallo napoletano che vive in Francia.Da tener d'occhio anche Volstead, americano di scuderia svedese, che partirà con il numero 1 ma nella terza batteria e quindi con un tempo di recupero meno ampio dalla finale.L'ippica di casa punterà le sue chances soprattutto su Rue Varenne Dany, uno dei sette figli in gara del leggendario Varenne, napoletano al cento per cento, peraltro sorteggiato con un bel 2 di partenza nella stessa batteria di Timoko cui toccherà il 5.Ma le emozioni lunedì cominceranno subito perchè già nella prima batteria l'1 e il 2 sono stati assegnati dalle gentili mani di Ida Giugliano e Margherita D'Angelo rispettivamente a Un Mac D'Heriprè e a Ringostar Treb il suo avversario più pericoloso.In pista lunedì ci sarà anche Varenne, leggendario vincitore di ben tre edizioni (2000-2001-2002) del Lotteria.Il Capitano, come fu battezzato all'epoca, è prossimo al compimento dei 22 anni (equivalenti ai 66 di un uomo). È padre di circa 2000 figli e sarà presente in un apposito box in cui saranno esposti trofei e foto delle sue vittorie più significative. Varenne sarà disponibile anche per eventuali selfie.Lunedì primo maggio, insomma, ad Agnano grande festa dell'ippica. Il via alle 14,45, batterie ogni 30 minuti, finale alle 18,10. L'ingresso costerà 5 euro e parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza alle iniziative di don Galloni.