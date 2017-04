Il Napoli inciampa nel Sassuolo

di Mimmo Carratelli

Brutto inciampo del Napoli nella rincorsa al secondo posto, frenato a Reggio Emilia dal Sassuolo (2-2).Due pali colpiti da Mertens e Insigne hanno segnato sfortunatamente la partita del Napoli. Per il Sassuolo, due tiri in porta due gol.È stato un match complicato per gli azzurri. Il Sassuolo ha giocato una gran partita di contenimento, attento e aggressivo in ogni zona del campo.Il Napoli ha fatto fatica a sviluppare il suo gioco. Il possesso-palla è stato come sempre alto (68 per cento), ma gli emiliani, bene organizzati, hanno costantemente chiuso le linee di passaggio negli ultimi venti metri e, nella loro area, non hanno concesso nulla.Nonostante l’impegno e la grinta, soprattutto nel finale per sventare la sconfitta, nel Napoli molti protagonisti sono rimasti in ombra.Sono mancate la qualità di Hamsik, la lucidità di Allan, l’incisività di Hysaj e Strinic nel sostenere la fase offensiva.Primo tempo senza reti a conferma delle difficoltà degli azzurri e della gara di grande concentrazione del Sassuolo, più vicino al gol con un diagonale di Berardi di poco fuori dopo un errore di Koulibaly (35’).Il Napoli aveva aperto i giochi con una conclusione sull’esterno della rete di Callejon (31’) invitato al gol da Mertens.Il Sassuolo aveva una seconda opportunità con Defrel, ma Koulibaly gli soffiava in piena area azzurra il pallone che il francese stava per battere a rete (36’).Nella ripresa, avendo speso molte energie, il Sassuolo cambiava Defrel con Matri e Pellegrini con Mazzitelli.Il Napoli riprendeva a giocare con grande determinazione aumentando la pressione sulla difesa emiliana.Jorginho dominava da regista avanzato, ma non aveva un supporto sufficiente da Allan e Hamsik. Mertens giocava con ferocia, grandi corse, grande pressing sui difensori del Sassuolo.Ma, sugli esterni, Callejon e Insigne facevano fatica a liberarsi dai raddoppi di marcatura.In ogni caso, dopo un tiro di poco fuori di Hamsik (50’), il Napoli andava in gol. Una grande apertura di Hamsik, la sua unica, splendida giocata, invitava Callejon alla corsa e al cross che Mertens concludeva in rete con un colpo di testa (52’).Sembrava l’inizio di una gara finalmente felice. Ma Hamsik, nel tentativo di appoggiare di testa una palla indietro a Reina, la consegnava invece a Belardi che andava facilmente in gol (59’).Errore fatale del capitano azzurro che rimetteva in corsa il Sassuolo.Mezzogiorno di fuoco, ma anche di sfortuna, perché il Napoli aveva due grosse opportunità per riportarsi in vantaggio.Mertens, su calcio di punizione dal limite, stampava il pallone sulla traversa (64’). E Insigne, liberatosi finalmente al tiro con una prodezza personale, colpiva l’interno del palo opposto (75’).Pericolo scampato per il Sassuolo che veniva premiato oltre misura portandosi in vantaggio. Era prodigioso Reina a sventare il tiro di Paolo Cannavaro, ma era lesto Mazzitelli a infilare in gol (80’).Partita pazza e risultato ingiusto per il Napoli.Sarri aumentava il potenziale offensivo con gli ingressi di Zielinski per Allan (69’), Milik per Jorginho (81’), Ghoulam per Strinic (85’).Il Napoli premeva con grande energia per recuperare il risultato e Milik era lesto, in mischia, a segnare (85’).Gli azzurri cercavano di andare oltre il pari, ma il Sassuolo non mollava.In attesa del risultato della Roma a Pescara (lunedì sera), il Napoli rischia di indietreggiare ancora di quattro punti dal secondo posto.Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic (85’ Ghoulam); Allan (69’ Zielinski), Jorginho (81’ Milik), Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Dell’Orco; Pellegrini (46’ Mazzitelli), Sensi, Duncan; Berardi (79’ Ricci), Defrel (46’ Matri), Ragusa.Damato (Barletta).52’ Mertens, 59’ Berardi, 80’ Mazzitelli, 85’ Milik.Atalanta-Bologna 3-2, Fiorentina-Inter 5-4, Sassuolo-Napoli 2-2, Lazio-Palermo 6-2, Udinese-Cagliari 2-1, Sampdoria-Crotone 1-2, Milan-Empoli 1-2, Chievo-Torino 1-3, Juventus-Genoa.Pescara-Roma.Juventus 80; Roma 72; Napoli 71; Lazio 64; Atalanta 63; Milan 58; Inter 56; Fiorentina 55; Torino 48; Sampdoria 45; Udinese 43; Chievo e Cagliari 38; Sassuolo 36; Bologna 35; Genoa 30; Empoli 29; Crotone 24; Palermo 16; Pescara 14.Torino-Sampdoria, Atalanta-Juventus.Roma-Lazio, Genoa-Chievo, Palermo-Fiorentina, Crotone-Milan, Cagliari-Pescara, Empoli-Sassuolo, Bologna-Udinese, Inter-Napoli (20,45).