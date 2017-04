Insigne, la favola diventa bandiera

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 22.04.2017)

Una notizia di cronaca e il compimento di una favola. Oggi, a Castelvolturno, nel corso di una cerimonia significativa Lorenzo Insigne si legherà al Napoli fino al 2022 quando avrà trentuno anni.Si concretizza l’auspicio di Sarri: “Vorrei che Insigne, il più talentuoso oggi nel calcio italiano, diventasse una bandiera del Napoli. È un talento purissimo ed è napoletano”.De Laurentiis è andato generosamente incontro alle richieste del giocatore. Il matrimonio s’era da fare. Ed è fatto.Ci sono storie nel calcio che sono raggi di luce in un mondo spesso confuso che ha perso molto delle sue origini semplici e ingenue ed è diventato un calcio da avanspettacolo, molti lustrini, molte ballerine, molto danaro, poche bandiere, e sono arrivati i cinesi.C’è rimasto poco spazio per quel lato romantico “che mi piace di più” come ha detto Sarri. Imperano il divismo e il gossip.I capricci dei giocatori, che una volta erano l’irresistibile qualità di ragazzi un po’ matti e avventurosi, diciamo al tempo del tabarin e della tv di Mike Bongiorno, sono oggi i capricci di abili procuratori e agenti nelle cui mani il calciatore è merce preziosa da offrire al migliore offerente.Al portafogli, e non più al cuore, non si comanda.È per questo che la vita di Lorenzo Insigne è una favola superstite del calcio. In ogni suo momento non c’è glamour, non c’è night club, non c’è Billionaire, non c’è lusso e non c’è lussuria.Non c’è il mondo falso delle primedonne. Non è una vita smodata, come piace raccontarla ai giornali popolari, né spericolata e maleducata che se ne frega di tutto, sì, come canta Vasco Rossi.La favola di Lorenzo Insigne nasce e si sviluppa in un ambiente cittadino e familiare di altri tempi. È una favola semplice, schietta, genuina, ispirata dai valori della vecchia Italia attenta, parsimoniosa, bene educata, che cresceva nel rispetto e nel sacrificio.Un apostrofo rosa tra le parole arrivismo, velocità, speculazione, superficialità, apparenza.È la vita di un ragazzo del Sud cresciuto tra le palazzine di via Rossini a Frattamaggiore, a un soffio di vento da Napoli, odore pungente di canapa, una cittadina del vecchio Sud con qualche concessione al look americano, lo store, le insegne luminose, l’appeal dei negozi, i parrucchieri per il capello alla moda.E la famiglia, poi, un nucleo compatto e premuroso, accurato, papà Carmine operaio in una fabbrica di scarpe e spesso precario, mamma Patrizia e quattro figli maschi, Lorenzo il secondogenito. Il senso del sacrificio di una vita da tirare dritta, rispettosa e rispettabile.Ricorda un po’ la vita di Antonio Juliano, di molti anni precedente, sbocciata subito dopo la guerra, il grande rispetto di Totonno per suo padre che gestiva un negozio di alimentari a San Giovanni a Teduccio, i risparmi che faceva la madre perché non mancasse mai “una fetta di carne” ai figli, la grande solidarietà in famiglia di sentimenti ed educazione, “e mai ho visto i miei genitori andare al cinema”.Ma erano proprio altri tempi che produssero un figlio esemplare, un campione di calcio e un uomo di grande spessore, corretto, leale, anche duro di carattere, perché non era stata semplice la sua vita, e tutta se l’era costruita da solo con grande fermezza e mirabile attenzione per i più bisognosi.Ma Lorenzo Insigne è nato negli anni Novanta, quel 4 giugno 1991, un martedì un po’ piovoso a Frattamaggiore, in un mondo totalmente cambiato, smodato e smargiasso dove, forse, è stato più faticoso e meritevole tenere la barra dritta.Unica pecca del bambino nato con una gran voglia di dolci l’indifferenza e poi la negazione degli obblighi scolastici, il pallone unica dedizione e vocazione irrinunciabile.E non tanto perché papà Carmine avesse giocato nelle giovanili della Casertana, attaccante anche lui, ma forse perché era ancora vivo il ricordo di Maradona a Napoli e ogni bambino sognava di diventare un pibe de oro.Il ragazzino di Frattamaggiore ebbe subito un modello cui ispirarsi, Alessandro del Piero, sicuramente attratto dalle giocate geniali del campione veneto, ma probabilmente ne trasse anche una lezione di comportamento.Il Pinturicchio era un ragazzo semplice, mai sopra le righe, disciplinato, corretto. Un campione di serietà.Così Lorenzo rinunciò alle pizzette e agli svaghi notturni comprendendo da subito quale fosse la “base” per diventare un vero calciatore e poi ne “rubò” il tiro a giro e quel tirar fuori la lingua dopo un gol correndo per il campo.Ma occorrono anche situazioni e incontri fortunati per andare avanti. L’incontro fortunato fu con Peppe Santoro che intuì le qualità non comuni di Insigne opponendosi a tutte le stroncature del ragazzo perché “troppo piccolino”.A nove anni, in una foto con una coppa accanto, Lorenzo era più piccolo del trofeo. Aveva un cane per amico, Pocho, e ai piedi le scarpette R9 di Cristiano Ronaldo.Santoro lo attrasse nelle giovanili del Napoli pagando 1.500 euro all’Olimpia Sant’Arpino. Era l’anno 2006, Lorenzo aveva quindici anni.È stato l’inizio della favola. Lorenzo Insigne aveva due traguardi ben precisi. Giocare a pallone e giocare nel Napoli dove è rientrato da protagonista dopo gli anni di Foggia e Pescara con Zeman, il suo primo maestro ed estimatore sincero.Il percorso non è stato facile, compreso quel ginocchio “saltato” durante la partita con la Fiorentina, cinque mesi fuori. E, naturalmente, le impazienze, le ribellioni, l’insofferenza volendo abbreviare il raggiungimento del traguardo più ambito. Essere il campione del Napoli.Ha fatto fatica a diventare un ragazzo maturo, ma ha saputo fare tesoro degli errori e delle impazienze. E, oggi, è il campione del Napoli nel sigillo di un contratto che al Napoli lo lega per sempre riconoscendone le qualità e il ruolo e, più di ogni altra cosa, la tenacia, i sacrifici, la maturità.Una serena vita familiare, con la moglie Jenny e i figli Carmine e Christian, lo sorreggerà in questa seconda parte della sua favola ora che la conferma del suo essere il campione del Napoli richiederà, più che in passato, dedizione, sacrificio, serietà.Lorenzo sa che restare in vetta sarà ancora più impegnativo che scalare il successo.Ma è un ragazzo a modo, rimasto a vivere in provincia tra le cose più semplici e gli affetti più veri, senza esagerare neanche nei tatuaggi, appena dieci, e quel cuoricino su un polso identico al cuoricino su un polso della sua amata Jenny.