Napoli onora il finale di stagione

e sconfigge la Vis Nova Roma

di Mario Triggiani

Nel ventinovesimo turno turno di campionato, anticipato al sabato per le festività pasquali, il Cuore Basket Napoli, che da venerdì ha raggiunto un accordo di title sponsorship con l'agenzia di lavoro, ha sconfitto la Vis Nova Roma con il punteggio di 80-75.Non è stata una gara particolarmente bella dal punto di vista stilistico, con tanti errori al tiro e molto nervosismo con gli arbitri, ma alla fine la grinta di Napoli ha fatto la differenza consentendo al team di coach Ponticiello, ieri espulso per doppio fallo tecnico a cinque minuti dal termine, di concludere la stagione con un bilancio di quattordici vittorie ed una sola sconfitta tra le mura casalinghe.La gara si trascina sui binari dell'equilibrio fino all'inizio dell'ultimo quarto, quando Napoli comincia a segnare ripetutamente dalla lunga distanza scavando un solco che si rivela decisivo.Tra le fila della Generazione Vincente è apparso molto convincente il play Murolo che anche in questa occasione non ha fatto rimpiangere il titolare Maggio, ancora assente per infortunio ma con ogni probabilità recuperabile per l'inizio dei playoff.Molto bene anche il secondo tempo di Barsanti, che infila quattro triple da distanza siderale.A quaranta minuti dalla fine della regular season Napoli è già sicura della prima posizione e quasi certa di dover incontrare Porto Sant'Elpidio al primo turno dei playoff.Sabato prossimo alle 20:30 andrà di scena l'ultima trasferta della stagione regolare quando la Generazione Vincente andrà a Roma a far visita ad una LUISS ancora in cerca di un buon piazzamento playoff.Non bisognerà dunque sottovalutare l'impegno, così come non si è fatto con la Vis Nova, ma allo stesso tempo si dovrà far ruotare il più possibile tutti gli effettivi per garantirsi la miglior condizione possibile in vista del decisivo rush finale.Cuore Napoli Basket - Simply Vis Nova Roma 80-75 (24-21, 20-16, 10-20, 26-18)Njegos Visnjic 16 (5/8, 1/4), Andrea Barsanti 15 (1/3, 4/11), Andrea Murolo 14 (4/7, 1/5), Mattia Mastroianni 12 (4/5, 1/6), Ferdinando Matrone 9 (4/4, 0/0), Domenico Marzaioli 6 (1/5, 1/4), Stefan Nikolic 4 (1/5, 0/4), Alessio Ronconi 4 (1/4, 0/2), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0), Antonio Crescenzi 0 (0/0, 0/0)14 / 2044 17 + 27 (Njegos Visnjic 13)21 (Njegos Visnjic 5)Giulio Casale 17 (5/10, 0/2), Tommaso Rossetti 14 (3/3, 2/6), Valerio Staffieri 14 (2/3, 3/5), Giovanni Coronini 9 (2/4, 0/0), Marco Legnini 6 (0/3, 1/2), Daniele Fiorucci 6 (2/3, 0/0), Giacomo Barraco 4 (2/4, 0/0), Francesco Argenti 3 (0/2, 1/4), Federico Casoni 2 (1/3, 0/1), Edoardo Lucarelli 0 (0/0, 0/0)20 / 2831 7 + 24 (Giulio Casale, Tommaso Rossetti 7)14 (Giovanni Coronini 4)