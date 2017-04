Rottamazione grande bluff

la Cassazione dice no

di Gian Filippo della Ragione

Finalmente un punto fermo da parte della Cassazione che pone fine ai recenti contrasti giurisprudenziali; con sentenza n. 2339 del 2016 la Suprema Corte afferma che le cartelle notificate, se non poste in esecuzione nel termine di 5 anni dalla notifica si prescrivono.Tutti i contribuenti (debitori), dunque, che hanno dei ruoli pendenti con Equitalia (o gli altri agenti della riscossione) notificati oltre i 5 anni, se non soggetti a procedure esecutive (pignoramenti, fermi…), possono impugnarli, chiedendo l'annullamento della cartella al Giudice competente.In definitiva chiunque, ad oggi, abbia una o più cartelle notificate più di 5 anni fa, per le quali non sia stata avviata nessuna forma di esecuzione da parte dell'Agente della Riscossione (salvo atto interruttivo dimostrabile dall'Agente) può impugnare il ruolo e farsi annullare dal giudice competente le relative cartelle.Dal tenore della citata sentenza, non si esclude (almeno per i contributi INPS) la possibilità del rimborso di quanto illegittimamente versato., alla luce della recente "Definizione agevolata dei ruoli" - (la quale prevede la Rottamazione delle Cartelle per i carichi notificati dal 2000 al 2015 (che si estenderanno al 2016 in sede di conversione), ilAvvocato Gian Filippo della Ragione