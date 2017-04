Il Napoli si avvicina alla Roma

di Mimmo Carratelli

C’è voluta molta pazienza per abbattere la resistenza dell’Udinese al San Paolo (3-0). Il match si è sbloccato nella ripresa dopo un continuo possesso-palla.La vittoria porta la squadra di Sarri a soli due punti dal secondo posto della Roma. Successo prezioso nella giornata in cui la formazione di Spalletti è stata fermata dall’Atalanta all’Olimpico (1-1).L’annunciato 4-3-3 dei friulani si è risolto immediatamente in un 4-5-1, autentica testuggine che ha intrappolato per lungo tempo il gioco del Napoli.Mettendosi sulle linee di passaggio e raddoppiando le marcature non solo sugli esterni, l’Udinese ha controllato il Napoli cedendo solo nella ripresa.L’accorta fase difensiva dei friulani metteva in ombra Insigne, Hamsik, Callejon. Il Napoli rallentava il gioco alla ricerca del varco utile.L’esagerato possesso-palla (70 per cento) non produceva risultati apprezzabili nel primo tempo. Appena un tiro in porta, debole e parato, di Mertens (13’).Insigne non sfondava a sinistra sotto la guardia ferra di Widmer. A destra, le sovrapposizioni di Hysaj e Callejon venivano spesso deviate in corner.Aveva difficoltà Mertens a muoversi nel cuore della difesa friulana. L’azione del Napoli era anche lenta, non solo per la serata poco brillante di alcuni protagonisti.Jorginho dominava a centrocampo cercando costantemente la verticalizzazione per sorprendere i difensori dell’Udinese alle spalle.La squadra friulana si salvava continuamente in corner (15-2 alla fine). Su alcuni cambi-gioco, Callejon andava spesso in offside.L’Udinese era reduce da una serie di cinque partite utili (tre vittorie e due pareggi). Ha giocato soprattutto per bloccare il Napoli producendo pochissime volate offensive, con Zapata bloccato ora da Albiol ora da Koulibaly.Allan giocava a tutto campo, spesso vicino a Jorginho, quasi da secondo regista.Due tiri fuori e uno parato era il consuntivo azzurro del primo tempo.Poi, a inizio di ripresa, Mertens sbloccava il risultato. La fantastica verticalizzazione di Jorginho mandava il belga in gol (48’).La partita si faceva meno difficile. Non cambiava, però, l’atteggiamento dell’Udinese, sempre ben raccolta nella sua metà campo.Aveva però un’occasione d’oro Zapata nell’unico spunto vincente. Colpo di testa sul palo, superando Koulibaly (62’ Reina impietrito sulla linea di porta).Poteva essere il pareggio. Dopo lo scampato pericolo, il Napoli volava verso il successo sicuro.Dal possibile 1-1 si passava al 2-0 per gli azzurri nel giro di un minuto. Allan rubava palla al limite dell’Udinese e fiondava in rete il raddoppio (63’).Naufragava la partita difensiva dell’Udinese. Delneri cercava forze fresche con gli ingressi di Perica (1,92) per De Paul (52’), Matos per Thereau (70’), Evangelista per Jankto (78’).Anche Sarri cambiava gli azzurri più stanchi (71’ Rog per Allan, 78’ Milik per Mertens e Zielinski per Hamsik).Dopo un colpo di tacco di Insigne sventato da Karnezis, Callejon concludeva una serie di rimpalli nell’area friulana segnando il terzo gol (72’).Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic; Allan (71’ Rog), Jorginho, Hamsik (78’ Zielinski); Callejon, Mertens (78’ Milik), Insigne.Karnezis; Widmer, Heurtaux, Danilo, Ali Adnan; Badu, Hallfredsson, Jankto (78’ Evangelista); De Paul (52’ Perica), Zapata, Thereau (70’ Matos).Massa (Imperia).48’ Mertens, 63’ Allan, 72’ Callejon.Inter-Milan 2-2, Sassuolo-Sampdoria 2-1, Roma-Atalanta 1-1, Palermo-Bologna 0-0, Cagliari-Chievo 4-0, Torino-Crotone 1-1, Fiorentina-Empoli 1-2, Pescara-Juventus 0-2, Genoa-Lazio 2-2, Napoli-Udinese 3-0.Juventus 80; Roma 72; Napoli 70; Lazio 61; Atalanta 60; Milan 58, Inter 56; Fiorentina 52; Torino e Sampdoria 45; Udinese 40; Chievo e Cagliari 38; Bologna e Sassuolo 35; Genoa 30; Empoli 26; Crotone 21; Palermo 16; Pescara 14.Atalanta-Bologna, Fiorentina-Inter.Sassuolo-Napoli (12,30), Lazio-Palermo, Udinese-Cagliari, Sampdoria-Crotone, Milan-Empoli, Juventus-Genoa, Chievo-Torino.Pescara-Roma.