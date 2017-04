I 50 anni di Benvenuti-Griffith a New York

il match che tenne svegli 18 milioni di italiani

di Adriano Cisternino

Dici pugilato in Italia e pensi subito a Nino Benvenuti. Un nome che vale un simbolo. Un'icona. Il perché è racchiuso soprattutto nella trilogia del suo confronto con Emile Griffith a New York.Benvenuti-Griffith, una saga che in questi giorni celebra i cinquant'anni: 17 aprile 1967, il Madison Square Garden ospitava il primo dei tre match fra i due campioni del ring.Un evento che sconvolse l'Italia. Un nostro pugile che andava a sfidare un campione del mondo negli Stati Uniti, la patria della grande boxe e dei grandi pugili. Un azzardo?Siamo negli anni Sessanta. Il pugilato in Italia è considerato il secondo sport in fatto di popolarità dopo il calcio. Pochi anni prima Duilio Loi aveva portato sessantamila spettatori a San Siro per il suo mondiale con Ortiz.Benvenuti aveva riempito San Siro nella rivincita con Mazzinghi il 18 giugno 1965.A Napoli, qualche anno dopo, Benvenuti-Scott, senza titolo in palio, fu disputato allo stadio San Paolo. Insomma, la boxe tirava in Italia.Oggi si fa fatica a riempire un palazzetto dello sport ed i nostri migliori pugili sono costretti ad andare in Francia, Germania o Inghilterra se voglio avere qualche chance, sia tecnica che economica.Quel lunedì 17 aprile 1967 Napoli ha appena tributato l'ultimo saluto al principe De Curtis, in arte Totò: centomila napoletani in piazza del Carmine.I tifosi del Napoli stanno smaltendo la mezza delusione della domenica precedente: 1-1 col Brescia al San Paolo (gol di Bianchi, l'ex) e un rigore sul palo di Canè.Ma la squadra di Pesaola, ancora con Sivori e Altafini, resiste (per ora) al terzo posto in classifica, alle spalle dell' Inter di Helenio Herrera e della Juve di Heriberto Herrera che avrebbe poi vinto lo scudetto sul filo di lana dell'ultima giornata.Non mancano code polemiche sugli arbitraggi (a Venezia il romano Sbardella era rimasto per oltre due ore assediato negli spogliatoi dopo aver annullato due gol ai lagunari contro la Juve che alla fine aveva vinto per 3-2). Il Napoli sarà quarto, scavalcato dal Bologna.La Partenope basket, targata Ignis Sud, forte di due fuoriclasse del calibro di Gavagnin e Maggetti, è prima in serie B e marcia decisa verso il ritorno in A (non esiste ancora la A2).Riccardo Cassero, capo della redazione sportiva demette a punto la macchina organizzativa del Giro della Campania di ciclismo che mercoledì 19 sulla pista dell'Arenaccia (attuale Albricci) avrebbe celebrato lo sprint vincente di Dino Zandegù su Vittorio Adorni e Rudi Altig.Ma intanto il pensiero di tutti gli italiani è a New York e il cuore batte per il Nino Nazionale: un'impresa più grande di lui? Vediamo.Torniamo dunque a New York, in quel memorabile 17 aprile 1967. O magari qualche settimana prima. Perché se in Italiaaveva destato grande eccitazione fra appassionati e non, in America la sfida di Nino al grande Emile Griffith era considerata un match di routine, una difesa di comodo del titolo.In realtà Benvenuti era stato ingaggiato dal Madison soprattutto perché era un pugile bianco, e la sfida di un bianco contro un nero faceva sempre effetto.E poi perché avrebbe trascinato e coinvolto la numerosa comunità italiana d'America.Insomma, andava benissimo per il business, ma nessuno gli dava la minima chance di vittoria. La prova? L'indifferenza con cui fu accolto. Nino arrivò a New York, il 26 marzo, lunedì di Pasqua. Il giorno dopo solo il New York Times pubblicò una notiziola a una colonna a fondo pagina, ignorando disinvoltamente la clamorosa dichiarazione dello sfidante: Nino aveva detto che avrebbe messo ko Emile Griffith.Non è così che si fa per montare un match? Macché! Una buffonata ridicola, più o meno così era stata considerata.Nino era deluso, quasi avvilito, prima di cominciare l'avventura:sbottò. L'unico che gli dava qualche chance di vittoria era Nat Fleischer, antico santone della boxe americana, ex-arbitro, giornalista, editore della celebre rivistaIl vecchio Nat, minuto e arzillo, col suo impeccabile papillon, e con la sua vocina arrochita dai sigari, era uno dei pochissimi americani ad averci visto giusto.In Italia intanto cresceva l'attesa. La gente si era già innamorata del suo idolo. Il doppio match con Mazzinghi aveva già spaccato il popolo dei tifosi come ai tempi di Coppi e Bartali.L'attesa cresceva in maniera esponenziale con l'avvicinarsi della data. La televisione ormai era entrata da anni in tute le case della penisola ma la Rai, incredibilmente, decise di non trasmettere il match in diretta.Perché? Semplicemente perché – si disse – data la differenza di fuso orario, gli italiani sarebbero rimasti svegli fino all'alba e la mattina in tantissimi non sarebbero andati a lavorare rischiando di paralizzare la nazione.Inutili le proteste. Alla fine la decisione fu la seguente: la tivù avrebbe trasmesso il match in differita la sera alle 21, su Rai2, telecronaca di Paolo Rosi. Diretta solo per la radiocronaca, affidata alla voce di Paolo Valenti.E tanto bastò perché la gente rimanesse egualmente sveglia con l'orecchio incollato alle radioline: 18 milioni di ascolti.Solo Italia-Germania 4-3 di Messico '70 avrebbe eguagliato interesse ed audience per un evento sportivo notturno. Da noi sono le 4 del mattino di martedì 18 quando al Madison Square Garden inizia il mondiale dei pesi medi.Primo round di studio e già nel secondo Benvenuti atterra Griffith col suo micidiale montante destro, lo stesso che due anni prima aveva mandato ko Mazzinghi a San Siro.Griffith si rialza ed alla quinta ripresa ricambia la cortesia con un gancio destro. Ma anche Nino si rialza subito.Prevale l'equilibrio nelle riprese centrali, ma nella fase declinante del match (previsto su 15 riprese) il campione comincia ad accusare la stanchezza e lo sfidante passa in vantaggio.Nel quindicesimo e ultimo round Emile cerca di ribaltare le sorti del match, ma Nino vede la vittoria vicina e ne imbriglia l'azione.Alla lettura dei cartellini due giudici hanno cinque punti di vantaggio per l'italiano, il terzo ne ha tre. Benvenuti è il nuovo campione del mondo dei pesi medi WBC e WBA.Prima di lui solo Carnera aveva conquistato negli Usa e portato in Italia un mondiale di boxe. Dopo di lui ci riuscirà solo Gianfranco Rosi.Nel giro di un anno Benvenuti tornerà a New York altre due volte per la rivincita (29 settembre: persa) e la bella (4 marzo 1968: vinta). L'Italia festeggia con caroselli e edizioni straordinarie, compresoche dedica all'evento una robusta spalla in prima pagina.Non era solo un'impresa sportiva, era una pagina di orgoglio nazionale: un piccolo, grande italiano era andato nella patria dei pugni e aveva dato una lezione di boxe ad un campione americano.Gli italiani d'America, gli emigranti, il giorno dopo andando al lavoro potevano dire agli americani: io sono italiano come Benvenuti.*****