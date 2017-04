Il telefono rovente del “pagellista”:

«Ma gli hai dato solo 7,5?»

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino dell'11.04.2017)

Un normale lunedì di autorevoli rampogne e amichevoli. Fuoco di fila per il 7,5 assegnato a Lorenzo Insigne nell’abbagliante partita del Napoli contro la Lazio.Maledetta primavera e maledette pagelle, infernale trovata giornalistica di un inventore di giornali, Gianni E. Reif, penna al cianuro e personaggio diabolicamente affascinante, che nel dopoguerra inventò, tra l’altro, il primo rotocalco sportivo, «Supersport», e, appunto, i voti ai giocatori.Una maledizione che ha trasformato i cronisti sportivi in altrettanti discutibili maestrini dalla penna rossa e blu, esposti alla comprensione dei pochissimi Garrone, alla severità dei pochi Derossi e al ludibrio totale dei moltissimi Franti nell’immensa scolaresca del pallone.Dunque, 7,5 a Insigne non va bene. L’estensore delle pagelle non cerca giustificazioni nella rapidità con cui, per le partite notturne, bisogna vergare giudizi e assegnare voti appena finita la partita, diciamo al massimo entro un quarto d’ora, venti minuti di folle battitura sulla tastiera del computer dopo che l’arbitro ha mandato tuttiCorre sul telefonino la voce di Carlo Correra, amabile avvocato, esperto nella lotta alle sofisticazioni (il suo cibo genuino è il Napoli).Comincia col dire eh no, proprio no, Insigne meritava un otto pieno, perché di gol ne ha segnati tre, i due nella porta della Lazio e il salvataggio sulla linea sostituendosi a Reina che vale un altro gol e, allora, 7,5 è molto stretto, strettissimo.Riconosco che, nella fretta, non ho citato, neldi domenica notte, il gol salvato sulla linea da Lorenzo.Accidenti alle notturne che tolgono il sonno, la fantasia e i ricordi più nitidi e immediati delle partite. Ingiustificabile dimenticanza.Piange il telefono e vibra. Le chiamate si sprecano e le chiamate di correo si moltiplicano. Imputato, alzate il telefonino.Mimmo Ronga, ex primario del Pascale, acutissimo osservatore azzurro e tagliente chiosatore delle pagine sportive, va oltre. Eh no, eh no! La sua voce asciutta perfora il telefonino. Proprio no! Insigne meritava nove, dice perentoriamente. Togliamogli mezzo punto per il gol mancato nel primo tempo e siamo a otto e mezzo, ma ridiamogli il mezzo punto per il salvataggio sulla linea, siamo a nove.Osservazioni, postille, glosse, chiose come se piovesse nel telefonino deldi questo giornale.Devo concludere che nei rilievi c’è tanta ragione. Forse, m’ha tradito il primo tempo di Insigne non ragguardevole.Ancora di più, mi hanno tradito la simpatia e l’amore sportivo per il ragazzo di casa nostra.L’ho difeso e sostenuto nei momenti difficili, quando lo criticava aspramente chi oggi va in solluchero per le sue giocate. Proprio perché apertamente un suo sostenitore, ho avuto il pudore di non esagerare nel voto di domenica sera per non sembrare un tifoso accanito di Lorenzinho.Ma la telefonata più illuminante la fa Rosario Pastore, amico carissimo, grande inviato de, con cui ho condiviso tante avventure azzurre.Anche Pastore ritiene il 7,5 riduttivo. E, con l’abituale carineria, mi riprende e mi spiega perché il voto è stato, diciamo così, tirchio.Aggiunge col fiuto della sua esperienza: