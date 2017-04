Valerio Cuomo e Dario Cavaliere

figli d'arte sul podio ai mondiali U20

di Adriano Cisternino

Figli d'arte sul podio ai mondiali “under 20” di scherma a Plovdin, Bulgaria. Giovani lame napoletane che provano con successo a ripercorrere la via tracciata dai genitori: ci riescono e come.Argento individuale e oro a squadre per Valerio Cuomo nella spada sotto gli occhi di papà Sandro, cittì dell'arma, che ha già dichiarato:Bronzo individuale e argento a squadre per Dario Cavaliere nella sciabola per la soddisfazione di papà Massimo che fu bronzo a Seul '88.Soddisfazioni, gioie, entusiasmi e prospettive rosee per il futuro dello sport napoletano, ma inevitabilmente velate da una patina di tristezza al pensiero che tutto ciò si verifica quasi a dispetto delle vergognose vicende in cui si trascinano gli impianti sportivi napoletani.A cominciare dal Polisportivo Collana, chiuso da circa un anno per le note e avvilenti polemiche sulla gestione.Comune e Regione, ricorsi e controricorsi, di tutto e di più, pur di provocare danni incalcolabili alla città e alla sua popolazione giovanile.È proprio lì, in una delle palestre del Collana che Valerio Cuomo è cresciuto sotto le cure del padre Sandro e del maestro Carpenito.Ma in quest'ultima stagione gli è stato negato il suo naturale campo di allenamento. Ha dovuto elemosinare ospitalità in provincia ed anche fuori regione.Ciò nonostante ha portato a casa nuovi podi mondiali, dopo quelli di un anno fa e quelli conquistati appena un mese fa agli “europei” di categoria.Una conferma dunque da vicecampione del mondo sia nell'individuale di spada “under 20” che nella gara a squadre per Valerio Cuomo che ha vinto anche la Coppa del Mondo a punti della specialità.Un anno dopo l'argento di Bourges 2016, lo spadista napoletano è giunto di nuovo sul secondo gradino del podio. Gran risultato ma condito da un'amarezza difficile da nascondere per l'oro sfuggito in extremis.La sconfitta in finale contro il russo Guzhiev per 15-14, è arrivata infatti al termine di un assalto controllato bene dal napoletano nella parte iniziale e sfuggito solo nelle battute conclusive che hanno visto la rimonta del russo completata dall'ultima, decisiva stoccata. Ma l'oro lo ha ottenuto con la gara a squadre nella gara conclusiva della rassegna.L'inno di Mameli dunque come colonna sonora del gran finale. Italia d'oro nella gara a squadre di spada maschile.La soddisfazione finale è arrivata per merito del quartetto azzurro composto da Valerio Cuomo, Federico Vismara, Gianpaolo Buzzacchino e Cosimo Martini, vittoriosi in finale per 45-32 sulla Polonia dopo aver superato in semifinale l'Ungheria. Confermato il titolo iridato conquistato lo scorso anno a Bourges.Nella sciabola maschile Dario Cavaliere è uscito sconfitto tra gli applausi dal match di semifinale della gara individuale contro il cinese Yang Lu. L'asiatico, dopo aver condotto la parte iniziale del match, aveva subìto la pronta rimonta dell'azzurro, prima di riprendere in mano il filo dell'assalto e concludere sul 15-12.Dario Cavaliere aveva festeggiato la certezza della medaglia dopo che si era aggiudicato per 15-10 l'assalto dei quarti di finale contro lo statunitense Benjamin Natanzon. L'atleta dell'Esercito si è comunque rifatto nella gara a squadre: argento per gli azzurri dopo la sconfitta subìta in finale per 45-36 dalla Russia.La formazione composta da Cavaliere, Dreossi, Caranti e Neri aveva iniziato vincendo il turno dei 16 contro la Cina, conclusosi col punteggio di 45-43. Poi ha superato per 45-30 i quarti di finale contro gli Stati Uniti prima di regolare in semifinale la Germania col punteggi di 45-42.Per l'ItalSciabola anche la soddisfazione della conquista della Coppa del Mondo a squadre di categoria.Arriva a quota 12 il bilancio complessivo della spedizione azzurra che chiude con 2 titoli, cinque medaglie d'argento e cinque di bronzo. Quattro medaglie, un oro, due argenti e un bronzo, sono napoletane.La scherma all'ombra del Vesuvio continua a produrre campioni.