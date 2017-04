Salutate la capolista!

Il Cuore Napoli Basket conquista il primato

di Mario Triggiani

Ancora una vittoria per il Cuore Napoli Basket che vincendo a Valmontone con il punteggio di 80-73 conquista la matematica certezza di chiudere la stagione regolare al primo posto in classifica.Ancora priva del play Maggio e con Marzaioli e Visnjic che hanno giocato con una mano fasciata, Napoli si è imposta con relativa facilità contro la squadra campione d'inverno pronosticata da molti come quella che avrebbe "ammazzato" il campionato.Invece Napoli parte subito aggressiva, portandosi avanti già nei primi minuti grazie ad un ottimo Visnjic. Valmontone ricuce lentamente lo strappo riuscendo a chiudere il secondo quarto in vantaggio 38-37.Dopo la pausa lunga, però, c'è solo Napoli in campo. Prima un parziale di 14-0 firmato Barsanti e Mastroianni consente ai partenopei l'allungo che appare decisivo, poi la difesa fa il resto impedendo agli avversari di riportarsi sotto.Valmontone tocca il minimo svantaggio del secondo tempo con la tripla del -4 che fa provare qualche brivido ai tanti tifosi partenopei accorsi in trasferta, ma è solo il canto del cigno di una squadra che deve alla fine inchinarsi alla vera compagine ammazza-campionato.Buona prestazione Visnjic che, pur subendo Bisconti, è la solita certezza quando si tratta di trovare punti in situazioni difficili.Molto positiva anche la difesa di Barsanti su Carrizo, così come la grinta dalla panchina di Rappoccio ed un Marzaioli finalmente scorer ritrovato.Adesso Napoli potrà affrontare a cuor leggero le ultime due gare della stagione, probabilmente dando ampio spazio alle riserve e cercando di recuperare gli infortunati.Sabato sera il Cuore Basket Napoli ospiterà la Vis Nova, per poi andare in trasferta a Roma il sabato seguente per affrontare la Luiss.I playoff inizieranno invece domenica 30 aprile con serie al meglio delle tre gare dove Napoli ha da ieri la certezza di affrontare l'ottava classificata del girone D, con ogni probabilità Porto Sant'Elpidio, in un accoppiamento certamente agevole dal punto di vista della classifica, ma che ovviamente non dovrà essere preso sotto gamba dai ragazzi di coach Ponticiello.Air Fire Virtus Valmontone - Cuore Napoli Basket 73-80 (19-23, 19-14, 11-22, 24-21)Luca Bisconti 27 (10/13, 0/0), Manuel Antonio Carrizo Cordova 15 (3/4, 2/5), Juan Manuel Caceres 12 (2/3, 2/2), Antonio De Fabritiis 7 (2/5, 1/6), Marco Reali 5 (1/1, 1/4), Ignacio Ochoa 4 (2/3, 0/0), Marco Salari 3 (1/1, 0/1), Andrea Martino 0 (0/1, 0/1), Alfonso Di Ianni 0 (0/0, 0/1), Carlos Alamo 0 (0/0, 0/0)13 / 1623 1 + 22 (Luca Bisconti 7)15 (Juan manuel Caceres 4)Njegos Visnjic 23 (5/11, 2/3), Stefan Nikolic 14 (6/7, 0/1), Andrea Barsanti 13 (0/4, 2/7), Mattia Mastroianni 11 (0/2, 3/5), Andrea Murolo 7 (1/2, 1/2), Domenico Marzaioli 7 (2/3, 1/1), Ferdinando Matrone 5 (2/3, 0/1), Bruno Rappoccio 0 (0/1, 0/0), Alessio Ronconi 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0)21 / 2626 4 + 22 (Njegos Visnjic 6)12 (Njegos Visnjic, Andrea Murolo 3)