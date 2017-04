Martin, il pianista di Obama

per un giovedì santo in jazz

Batterista di statura internazionale (va e viene da New York per lavoro), Elio Coppola, classe 1985, sfrutta i suoi continui contatti americani anche per far conoscere in Italia musicisti di spessore.Non a caso è direttore artistico del festival del jazz a Capri e della felice accoppiata “Jazz e baccalà” di Somma Vesuviana.E dopo Craig Hartley, pianista di origini napoletane, il Music Art coglie al volo un'altra ammiccante proposta del drummer vesuviano: giovedì 13 sul palco della Torretta ecco dunque Peter Martin, pianista, compositore, arrangiatore e docente, che nel 2011 è stato scelto per un'esibizione alla Casa Bianca in una “State Dinner” organizzata dal presidente Obama.Martin, classe 1970, nato in Florida e cresciuto a St. Louis (Missouri), da padre violinista nell'orchestra sinfonica della città e madre insegnante di violino.La sua biografia racconta che, avviato presto anche lui allo studio del violino, a tre anni scelse il pianoforte mostrando subito un notevole talento e a dieci optò per il jazz.Ma il padre non condivideva molto questa scelta e a 13 anni lo fece incontrare con Winton Marsalis di passaggio per St. Louis. Il trombettista incoraggiò subito la vocazione del giovane Martin diventandone in pratica il mentore.Oggi Peter è uno dei più quotati pianisti del mondo del jazz: si è esibito ed ha registrato con personaggi del calibro di Dianne Reeves, Winton Marsalis, Joshua Redman, Roy Hargrove ed altri di pari livello.Giovedì sarà al Music Art di Napoli (appuntamento come sempre alle 21,30), prima tappa di un tour che lo porterà in giro per l'Italia e poi per l'Europa.Suonerà in trio, con Elio Coppola alla batteria e Giuseppe Venezia al contrabbasso, un trio protagonista già l'estate scorsa di una fortunata tournée in Italia con varie tappe fra cui una serata per il celebre “Festival del Peperoncino” nel Chiostro di San Bernardino a Rossano.Nel 2014 Martin è stato scelto per il "Newport Now 60", tour di una band “all-star” che ha girato gli USA in occasione del 60° anniversario del festival.