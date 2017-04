Cuore e rincorse, Braveheart Allan

Hamsik stella polare degli azzurri

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 10.04.2017)

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

7,5

7

7

6,5

6,5

7,5

6,5

6,5

6

7

Il calabrone lascia la divisa nera dei portieri antichi e si presenta in completo aragosta. Nel primo tempo, insegue Immobile fuori area rischiando di fare fallo (e la porta è vuota). Pepe, stai sereno! Impegnato nella ripresa, tiene la porta imbattuta. Uscita a terra su Keita e, subito dopo, uscita alta e respinta di pugno sul senegalese. Di pugno risolve un colpo di testa di Koulibaly all’indietro.Lukaku resta lontano, nel Congo belga. È una foresta nera che avanza poco. E l’albanese va costantemente in attacco. Il primo tempo è tutto suo, nella metà campo laziale. Deve ripiegare nella ripresa quando la Lazio prova a spingere con l’ingresso di Keita e, allora, Lukaku smette di fare il terzino e si propone come ala sinistra. Ma non trova occasioni per superare Hysaj.La Lazio è Immobile qual piuma al vento. Nel primo tempo, il biondo di Torre Annunziata non si vede mai in attacco. La Lazio è tutta dietro. Nella ripresa, la squadra di Inzaghi attacca e Albiol deve sfoderare qualche intervento deciso soprattutto su una puntata di Keita. Comanda la difesa bene organizzata mentre la Lazio spinge. Conclude il match in tutta tranquillità.Cerca di non perdere Felipe Anderson e ‘o panaro. Il brasiliano sguscia, Kalodou l’ammoscia. Infila palloni verticali in uscita. Un errore nel primo tempo (palla a Felipe Anderson senza danni). Nella ripresa ha più lavoro e chiude due volte Immobile. Scontro molto fisico. Koulibaly va a nozze. Dà sicurezza, non perde un solo pallone. Sui corner cerca di farsi valere di testa.Preferito a Ghoulam, sull’out di sinistra, Basta e avanza. Si inserisce con disinvoltura e continuità nei triangoli sulla fascia mancina. Gioca molto profondo nel primo tempo. Ma è attento anche alla fase difensiva con un gran recupero su Felipe Anderson. Arretra nella ripresa e difende con calma. Nonostante la pressione della Lazio, la difesa azzurra non va mai in affanno.È bravo e ha cuore. Braveheart. Corse e ricorse storiche. Il serbo Milinkovic-Savic (1,91) lo subisce. È dappertutto e gioca prevalentemente nella metà campo laziale (regista aggiunto). Pennella la palla alta per il 2-0 di Insigne. Stanco, lotta sino alla fine. Ammonito nella ripresa. Stremato, fa fallo per fermare Keita.L’uomo della previdenza. Vede e provvede. S’oppone e predispone. Murgia, centrocampista carsico, è giovane e inesperto. Il pallino del gioco è tutto dell’italo-brasiliano. Verticalizza e dà il via all’azione del vantaggio. Retrocede sul limite azzurro mentre la Lazio, nel secondo tempo, si affaccia nella metà campo del Napoli.Fatti e non Parolo. È la stella polare, l’astro nella manica, il centro di gravità permanente, la freccia e l’arco. Imbecca Callejon sul primo gol. Si tiene alla larga dalla conclusione di Insigne per non rischiare il fuorigioco. Gran tiro a inizio ripresa, Strakosha salva di pugni. Poi, una conclusione dalla distanza (parata). Corre per tutto il campo, cedendo il posto a Rog per stanchezza (79’).Una mano al centrocampo, un piede all’attacco. Deve abbattere il romeno Stefan Radu, giocarlo palla a terra (Radu al suolo). Puntuale al gol sul cross di Hamsik sbloccando il risultato. Inesauribile sulla fascia. Talvolta si sposta a sinistra, si accentra. Forma fisica recuperata. Difende nella ripresa, poi viene sostituito.Friccica, sfreccia, schizza e saetta attorno a quel baobab brasiliano che è Wallace (1,91). Cuore e gol come l’avrebbe definito Nino Masiello, poeta-viaggiatore al seguito del Napoli. Serve a Insigne una palla-gol che Lorenzo fallisce (44’). Grande velocità per trascinare i contrattacchi. Non riesce a piazzare il tiro.Dribbla come una farfalla e segna due volte come un’ape. Si divora un gol sull’assist di Mertens. Inzaghi gli mette un Bastos tra le ruote. Arretra, si accentra, sfugge. Si rifà nella ripresa prima infilando di suola il pallone alto di Allan, poi andando in gol sull’invito di Zielinski. C’è un Picasso a Napoli e uno all’Olimpico.Entra a sorpresa al posto di Callejon (73’), l’insostituibile sostituito. Dà subito una palla ad Hamsik. Si batte in difesa su Milinkovic. Ma è pronto a proporsi in avanti. Lo spunto veloce non gli manca, la corsa è vincente. Difende e attacca. E conclude la serata allungando a Insigne, nel recupero, la palla del secco 3-0.Il giovane croato rileva un Hamsik stanco per la gran partita tutta di corsa (79’) e gioca sulla sinistra. Prende palla e corre come una volpe. Punta al gol con frenesia. Egoista, va al tiro (parato), mentre c’era un azzurro libero per concludere meglio. Beata gioventù, lo si può perdonare. Si esalta in un doppio palleggio a centrocampo.Entra al posto di Mertens (83’). Pressa i difensori laziali e gioca più per gli assist che per il tiro (la prima battuta è fuori). Partecipa col penultimo passaggio al secondo gol di Insigne. Gioca prevalentemente a sinistra lasciando il corridoio centrale a Lorenzo. Ed è la “trovata” da cui nasce la terza rete in gran bellezza.Nello stadio dove osano le aquile, ripropone Allan e Jorginho per un centrocampo di lotta e di governo, rimette Albiol e Strinic, rilancia dall’inizio i tre piccoli artificieri dell’attacco-boom, porta in panchina il diciannovenne Leandrinho del Paranà che ha fatto gol al Viareggio.Schiera così i neri per caso (sesta partita con la maglia del Black Power), che sono anche i neri per vincere.Mastica la finta sigaretta e mette il dito nella piega del campionato. Pollice in alto.Alle primarie per il terzo posto, il Napoli raggiunge quota Renzi (67) e gli stessi punti dell’anno scorso.Tertium non datur, il terzo posto non si dà. Cambi opportuni, vittoria da grande squadra. Si insegue il secondo posto.