Lezione di calcio del Napoli

di Mimmo Carratelli

Il Napoli impone classe e personalità alla Lazio che aspetta gli azzurri, li lascia giocare per bloccarli negli ultimi venti metri e ripartire, ma il gioco di Inzaghi non riesce.Vittoria secca del Napoli (3-0), la sesta consecutiva fuori casa, la ventesima in totale, contro una Lazio che era in serie positiva da otto partite (sei vittorie, due pareggi).Successo e dimostrazione di gran gioco del Napoli. Terzo posto ben custodito rimandando la Lazio a sette punti.Il secondo posto della Roma è lontano quattro punti. Il Napoli può ancora puntare alla piazza d’onore e alla qualificazione diretta per la Champions.La squadra è in una forma smagliante come s’era visto contro la Juve battuta al San Paolo.Sarri ritocca il centrocampo preferendo Allan a Zielinski e Jorginho a Diawara.Utilizza Strinic al posto di Gholam. Recupera Albiol in difesa. E si affida al tridente leggero.Alla Lazio mancano il difensore De Vrij e Biglia, il cervello del centrocampo. Ma non sono le assenze a condizionare il primo tempo modesto della formazione di Inzaghi.È il Napoli che va avanti, occupa la metà campo dei laziali, fa correre la palla, conduce il gioco. Il possesso-palla supera come al solito il 61 per cento.Milinkovic-Savic tenta in avvio di portare la Lazio avanti, ma sono azioni sporadiche. In campo, è il Napoli che comanda, forse con eccessiva ricerca del palleggio, un giro-palla spettacolare che però non porta al tiro.Al primo affondo, però è gol. Jorginho verticalizza, Mertens apre per Hamsik e sul cross lungo di Marek sbuca Callejon sul palo opposto per toccare in rete (25’).La Lazio non reagisce. Immobile resta fuori partita, mai servito. Gli spunti di Milinkovic-Savic si riducono e non c’è tra i laziali chi fa uscire la squadra dalla pressione del Napoli.Parolo resta confuso dal predominio azzurro nella zona centrale. La squadra di Sarri ha tre registi. Jorginho verticalizza da fermo.Allan invade la metà campo laziale, recupera palla e imposta l’offensiva. Hamsik trascina la squadra all’attacco partendo dalla trequarti.Dal primo tempo stradominato, il Napoli cava il vantaggio di un solo gol. La squadra eccede nei passaggi, nel bel gioco, nella ricerca della manovra veloce e prolungata. Appena una conclusione in porta ed è stato gol.La Lazio deve fare qualcosa nel secondo tempo perché può recuperare. È sotto di un solo gol. Inzaghi ritocca la squadra.È soprattutto l’ingresso di Keita (54’ per Murgia) a svegliare i laziali e a creare i primi problemi alla difesa azzurra.Poi, Hoedt per Bastos inebetito dalle giravolte di Insigne. Quindi Patric per Basta (59’).Il Napoli continua a fare il suo gioco. Arretra Jorginho, Allan si spende di più in difesa, rientra Insigne sull’esterno sinistro.Il Napoli non perde le misure e le distanze contro una Lazio più viva. Hysaj e Strinic avanzano di meno. Tiene la linea difensiva comandata da Albiol e resa solida da Koulibaly.Il raddoppio del Napoli sorprende la Lazio che si riteneva in rimonta. Allan, davanti al limite laziale, alza un pallone per Insigne che di suola anticipa l’uscita di Strakosha (51’).Sul 2-0, il Napoli gioca tranquillo pur concedendo più campo alla Lazio trascinata da Keita. Ora, Lukaku fa più l’esterno sinistro d’attacco dopo essere rimasto lungamente nelle retrovie subendo l’iniziativa di Hysaj.Suona qualche segnale di pericolo nell’area azzurra. Un colpo di testa alto di Milinkovic (61’), una conclusione fuori del serbo (65’).Reina, inoperoso nel primo tempo (se si esclude una “caccia” a Immobile fuori area), ora deve fare il suo lavoro, ma non è niente di eccezionale. Tempismo e decisione nelle uscite. Una bassa su Keita (53’), di pugno, alta, sul senegalese (68’).Il portiere azzurro non deve subire tiri in porta. In una azione confusa, tuttavia, Patric ha la palla per segnare, ma sulla linea salva Insigne (71’). È l’unica vera occasione per la Lazio.Anche Sarri fa i suoi cambi. Prima Zielinski per Callejon (73’), poi Rog per un Hamsik stanco (79’). Nel finale inserisce Milik (83’ per Mertens).Sull’invito di Zielinski, Insigne sigla il tre a zero (92’). Azione iniziata dallo stesso Insigne per Milik che rovesciava il fronte a favore di Zielinski per l’ultimo passaggio.È la decima vittoria esterna del Napoli che, con 33 punti fuori casa, vanta il miglior ruolino in trasferta.Intanto, i gol sono diventati 72. Callejon sale a quota 9 reti. Insigne balza a 14 gol, mai così goleador come quest’anno.A secco Mertens, ma è festa grande ugualmente. Due dei tre piccoletti dell’attacco hanno colpito.Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik (79’ Rog); Callejon (73’ Zielinski), Mertens (83’ Milik), Insigne.Strakosha; Bastos (54’ Hoedt), Wallace, Radu; Basta (59’ Patric), Parolo, Murgia (54’ Keita), Lukaku; Felipe Anderson, Milinkovic-Savic; Immobile.Irrati (Firenze).25’ Callejon, 51’ e 92’ Insigne.Empoli-Pescara 1-1, Atalanta-Sassuolo 1-1, Juventus-Chievo 2-0, Sampdoria-Fiorentina 2-2, Udinese-Genoa 3-0, Crotone-Inter 2-1, Milan-Palermo 4-0, Bologna-Roma 0-3, Cagliari-Torino 2-3, Lazio-Napoli 0-3.Juventus 77; Roma 71; Napoli 67; Lazio 60; Atalanta 59; Milan 57; Inter 55; Fiorentina 52; Sampdoria 45; Torino 44; Udinese 40; Chievo 38; Cagliari 35; Bologna 34; Sassuolo 32; Genoa 29; Empoli 23; Crotone 20; Palermo 15; Pescara 14.Inter-Milan, Sassuolo-Sampdoria, Napoli-Udinese, Roma-Atalanta, Palermo-Bologna, Cagliari-Chievo, Torino-Crotone, Fiorentina-Empoli, Pescara-Juventus, Genoa-Lazio.