Cento artisti per la citta

di Anna Maria Siena Chianese

Apprendiamo che un libro che parla di Napoli, analizzandola per voci dall’alfa all’omega come un vocabolario, in Francia è già alla sua quarta edizione, mentre non esiste ancora la sua versione italiana.Per smentire la voce che Napoli sia beneamata all’estero e maleamata in patria, ecco mobilitarsi l’editoriale Il Mondo di Suk, edito da Donatella Gallone, e invitare la città a partecipare al progetto che tradurràdi Jean-Noel Schifano in, una piccola, ma significativa differenza perchè il vivido tocco di colore della passione, che è anche dolore, figura in ogni espressione della cultura napoletana, dalla sua alfa alla sua omega, appunto: ci consentiamo il lusso di essere stati greci.Ben più dei cento artisti richiesti dal bando hanno offerto le opere che hanno richiamato, all’inaugurazione del 7 aprile scorso, una vera folla di visitatori nelle sale di Castel dell’Ovo per la mostra SOS Partenope.Intorno, la città ci offre in compenso i suoi tòpoi: il Vesuvio, Posillipo, il lungomare che era il più bello del mondo… le mille nuance del mare.Quadri, composizioni, fotografie, sculture: e le sale si animano di bellezza e di verità, di passione amorosa, o di amore appassionato, le fonti alle quali ogni opera d’arte si è alimentata.A realizzare il progetto saranno l’Università di Suor Orsola Benincasa e gli allievi degli Istituti d’arte e dei licei artistici di Napoli: tutto fatto in casa, Napoli per Napoli, e che così sia sempre, si spera.Nominare tutti gli artisti, come meriterebbero per generosità e bravura, richiederebbe un altro Dictionnaire.Ci limitiamo a citare, tra i tantissimi, Armando De Stefano, Fabio Donato, Lello Esposito, Giuseppe Leone, Tony Stefanucci, Andrea Petrone, Maria Carolina Siricio, Maria Regina De Luca, Natalino Zullo, tutti uniti nel comune intento di offrire alla città un libro che le fa onore.Quadri, disegni, composizioni, acquarelli, fotografie: un coro di bellezza ispirato da Napoli e offerto a Napoli come una rosa, o forse come un ex-voto.I meravigliosi abiti di Vincenzo Canzanella sembrano attendere la musica che li farà danzare: questa mostra ha del magico come se, da una parete all’altra, da un quadro o da una fotografia, dalla tenda al vento di Fabio Donato o dal tamburello di Armando De Stefano, dal Pulcinella di Lello Esposito o dal danzatore caravaggesco di Regina De Luca, partisse una vibrazione d’intesa reciproca, un S.O.S.nel nome di Partenope, la città nata da un momento di grazia dove il mito è diventato leggenda e poi storia, la città che fu nei suoi secoli d’oro capitale europea della cultura e della filosofia e che avrebbe tutti i numeri per rivendicare la sua centralità culturale in Europa e nel mondo…Partenope Neapolis Napoli, che al momento giusto accorre in difesa di sé stessa, svetta con le opere d’arte su questo Castello che sembra pronto a salpare per mostrare al mondo la sua inimitabile e insuperabile cifra identitaria.Un grazie e un bravo al suo ‘capitano coraggioso’: Donatella Gallone.