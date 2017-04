A Ermanno Corsi il premio Civicrazia

di Redazione

Nella galleriadi via Filangieri, assegnati i riconoscimentia persone che si sonoPer la sezione Giornalismo e Comunicazione è stato premiato Ermanno Corsi.Giornalista professionista da 56 anni, Ermanno Corsi - si è sottolineato - ha lavorato come redattore ordinario, inviato e corrispondente per i quotidiani Il Tempo, Il Mattino, Il Giorno e la Repubblica.Collaboratore del Mondo, dell’Europeo e di “Nord e Sud”, è stato per quasi trent’anni alla Rai di Napoli come conduttore del telegiornale (Terza Rete) acquisendo la qualifica di Capo redattore.La sua attività prosegue ora come opinionista del quotidiano Roma, del Denaro e di alcuni periodici (Unico, Lo Strillo).Autore di molti libri di saggistica storica, narrativa e cultura meridionalista, ha ricevuto diversi premi permeritando la cittadinanza onoraria di sei comuni campani (Gioi Cilento, Cicerale, Sant’Arsenio, Montecorice, Paestum e Sant’Anastasia).Presidente per quattro anni dell’Associazione Napoletana della Stampa è stato al vertice dell’Ordine dei Giornalisti della Campania per sei anni come Consigliere e per 18 come Presidente.Dirigente della Federazione nazionale della Stampa, ha ricevuto undalla Pontificia Accademia Tiberina e dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi la Commenda al merito della Repubblica.A Napoli è stato tra i fondatori, e primo presidente, del centro studi(intitolato al più grande Sindaco che Napoli abbia mai avuto).Insieme con Ermanno Corsi gli altri riconoscimenti sono andati ad Alessandro Preziosi, Gea Martire e Franca Abategiovanni (attori), Aurelio De Laurentis (Produttore cinematografico), Maurizio De Giovanni (Scrittore), Daniela Fontana (Arpista), Angelo Tondo (Musica e Ballo) e Teodoro Cicala (storico della canzone napoletana). Ha presentato la manifestazione Mimì di Maio.Nel consegnare i premi, la presidente Lucia D’Amico Tilena, docente universitaria e studiosa di Benedetto Croce, ha rilevato come una democrazia può ritenersi davvero compiuta solo quando i cittadini sono realmente protagonisti e non semplici numeri.Il premiosi avvale della medaglia e patrocinio del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e della collaborazione dell’Università Suor Orsola Benincasa.