Il Napoli assalta e batte la Juventus

di Mimmo Carratelli

Furiosa e pazza partita del Napoli contro la Juve al San Paolo nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. Strepitosa vittoria degli azzurri (3-2), ma è la Juventus che va in finale contro la Lazio dopo il 3-1 di Torino.Il miglior Napoli può battere la migliore Juventus (errore di Neto a parte, schierato al posto di Buffon). E l’ha battuta. Se Allegri voleva provare al San Paolo anche quello che lo aspetta col Barcellona, ora avrà i nervi a fiori di pelle.Il Napoli aveva un compito arduo per agguantare la finale di Coppa Italia. L’1-3 di Torino sembrava già una sentenza (molto discussa per l’arbitraggio di Doveri allo Juventus Stadium).Pure la grande partita degli azzurri ha dimostrato che la rimonta sarebbe stata possibile.Per tre quarti di gara, il Napoli ha messo alle corde la formazione di Allegri, la migliore con otto nuovi elementi rispetto alla mediocre serata di campionato, tre giorni prima a Fuorigrotta.In campo Cuadrado e Dybala per sostenere Higuain, lupo solitario domenica sera. Difensori esterni Dani Alves e Alex Sandro.All’ala sinistra Sturaro (Mandzukic non disponibile) per rafforzare il centrocampo (4-3-2-1). In porta Neto, portiere di Coppa Italia.Formazione offensiva per Sarri con Zielinski per Allan, Diawara per Jorginho. In attacco Milik rinunciando a Mertens, forse non una gran trovata.Sarri con un centravanti più di fisico voleva forse sfruttare i cross che, nella sera di campionato, erano stati numerosi ma non avevano trovato un pivot azzurro nel cuore della difesa juventina. Milik è un po’ mancato alle attese.In difesa, Chiriches per l’assenza di Albiol. Il romeno è incappato in una serata disastrosa. Prima regalando a Rincon una palla-gol che il venezuelano sparava alle stelle davanti a Reina (Rafael è rientrato in panchina). Poi consentendo a Higuain di girarsi e aprire le segnature.Proprio il vantaggio della Juve col Pipita complicava maledettamente la qualificazione azzurra. Il Napoli avrebbe dovuto vincere con due gol di scarto per conquistare la finale di Coppa Italia, soprattutto non prendendo gol.La rasoiata di Higuain (in ritardo Reina) ha penalizzato fortemente la riscossa del Napoli.La squadra azzurra non si è abbattuta e, col passare dei minuti, ha preso il sopravvento sulla Juventus. Già quasi all’inizio, su un irresistibile invito di Insigne, Callejon mancava il gol, schermato dall’uscita di Neto nell’area piccola (12’).Gol mancato da Callejon e gol realizzato da Higuain (32’). Spesso, certe “leggi” del calcio sono inesorabili.Il Napoli ha ripreso a giocare come se fosse sempre in corsa per la qualificazione. Diawara oscurava Dybala, in poche occasioni in partita (l’assist per il secondo gol di Higuain).Zielinski travolgeva Khedira. Hamsik riemergeva da un primo tempo con qualche imprecisione (39’ gol mancato) giocando una grandissima ripresa.Gran lavoro di Callejon, nonostante la velocità di Alex Sandro ne mettesse a dura prova la fase difensiva. Tardava Insigne a inserirsi nel gioco del Napoli, ma anche Lorenzo veniva su nella ripresa.Nonostante i due errori iniziali di Chiriches, la difesa teneva bene, imperniata su Koulibaly. Dybala restava lontano dalla porta di Reina.Raramente Cuadrado la spuntava su Ghoulam, anzi nel secondo tempo il colombiano era costretto a difendere.C’era un Higuain furioso e falloso, generoso nei rientri, caparbio nel puntare al gol, che cercava la rivincita sulla gara opaca di campionato e sui fischi del suo primo ritorno al San Paolo.Il secondo tempo esaltava un Napoli irriducibile che assaltava la Juve con una continuità e una velocità impressionante. Però, dopo il pareggio di Hamsik sull’assist di Callejon (53’), arrivava subito la seconda rete di Higuain (59’) su una azione sviluppata da Alex Sandro e rifinita da Dybala.Il Napoli non ci stava a perdere. Voleva la vittoria anche se, per il computo dei gol, la qualificazione era nella mani della Juventus.Sarri inseriva Mertens per Milik, con accenni di risveglio prima della sostituzione, e il belga, profittando di un errore di Neto, portava in parità la gara (62’).Mertens entrava come una furia, lottando su ogni pallone mentre crescevano le prestazioni di Hamsik e Insigne.La Juve era costretta a ripiegare e a difendere. Aveva difficoltà a uscire dalla sua metà campo sotto la pressione del Napoli.Cercava, la Juve, di ribaltare il fronte con i lanci lunghi di Bonucci.Ma andava sotto nell’azione iniziata dall’ennesima discesa di Hysaj, rifinita da Callejon e con palla messa dentro da Insigne (67’). Tre a due per il Napoli in una serata fantastica.Entrava Pjanic per Rincon (70’). Dentro Pavoletti per Hamsik (75’) e Allan per Zielinski (81’).Così Sarri potenziava l’attacco a quattro con Callejon, Pavoletti, Insigne e Mertens. Voleva almeno una vittoria di prestigio.Voleva, il Napoli, mostrarsi superiore alla Juve per una sera, per un sogno, per un regalo ai tifosi (stadio pieno), per dimostrare che la corazzata bianconera non è inaffondabile.La “lezione” del Napoli incoraggerà il Barcellona nella doppia sfida Champions con la Juventus.Non c’è stata la remuntada. Il 3-2 non basta per la qualificazione dopo l’1-3 di Torino. La finale di Coppa Italia sarà Juventus-Lazio.Ma il Napoli è vivo ed è forte. Se riprenderà le energie, non sarà una impresa far visita alla Lazio domenica sera per difendere il terzo posto e continuare a sperare di agganciare il secondo posto della Roma.La Lazio, avrà un giorno di riposo in più, avendo giocato martedì il ritorno di semifinale contro la Roma conquistando la finale contro la Juve.Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski (81’ Allan), Diawara, Hamsik (75’ Pavoletti); Callejon, Milik (61’ Mertens), Insigne.Neto; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Rincon (70’ Pjanic); Cuadrado, Dybala (75’ Barzagli), Sturaro (85’ Lemina); Higuain.Banti (Livorno).32’ Higuain, 53’ Hamsik, 59’ Higuain, 62’ Mertens, 67’ Insigne.Roma-Lazio 3-2 (andata 0-2)Napoli-Juventus 3-1 (1-3)Lazio-Juventus.