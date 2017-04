“Malafemmena” in jazz, un omaggio a Totò

di Virginia Sorrentino a 50 anni dalla scomparsa

di Adriano Cisternino

Il jazz e la canzone napoletana. S'ingrossa la fila dei seguaci di questa fusion che trova sempre maggiori consensi.Dopo Craig Hartley e la sua personale rivisitazione di, al Music Art ecco Virginia Sorrentino, che annuncia per venerdì prossimo, 7 aprile, di voler celebrare a suo modo i 50 anni dalla scomparsa di Totò.Tanto blues e swing, insomma, da questa vocalist nata per caso a Milano, cresciuta a Salerno e poi diventata napoletana per amore: ha sposato Marco De Tilla contrabbassista di Mergellina, grande appassionato di vela, col quale è tornata a vivere verso Salerno.precisaRoba che forse neppure in Svezia, ormai.Sul palco del Music Art la accompagneranno (oltre al marito) Michele Di Martino, storico pianista di Castellammare, Massimo Del Pezzo, giovane batterista napoletano in rapida ascesa, e Giancarlo Perna “special guest” alla chitarra.Un gruppo che negli ultimi tempi ha attraversato svariati momenti di collaborazione e pertanto bene affiatato.Lesarà il tema dominante del concerto, anticipa Virginia, nel senso che molti brani in scaletta saranno tratti dal repertorio di grandi vocalist del passato:Jazz degli anni d'oro del Novecento, insomma, quello che piace a tutti perchè non tramonta mai.Appuntamento alle 21,30 per il break enogastronomico e alle 22 per la musica.