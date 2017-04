Il Cuore Napoli Basket vince ancora

ed ora il primato è ad un passo

Mario Triggiani

Non si ferma la cavalcata del Cuore Napoli Basket che, chiamato all'impegnativo scontro con la Virtus Cassino, mantiene il vantaggio per tutta la gara assicurandosi una vittoria che, grazie anche ai risultati degli altri campi, avvicina i ragazzi di coach Ponticiello alla conquista aritmetica del primo posto in classifica.Non si finisce di festeggiare per la vittoria di Palestrina contro Barcellona, che garantisce a Napoli quantomeno il secondo posto a fine stagione, che da Catanzaro arriva una notizia ancora più dolce: la squadra di casa sconfigge infatti Valmontone, relegandola a quattro punti dal Cuore Napoli Basket che affronterà domenica prossima in una gara che per entrambe le squadre varrà una stagione.Napoli scende in campo contro Cassino senza poter ancora contare sul capitano Maggio, che probabilmente non tornerà sul parquet prima dei playoff, ma recuperando Marzaioli che, seppur con la mano fasciata, è della partita.Parte molto bene Napoli, grazie anche ad un Barsanti in stato di grazia che trova molte triple da distanza siderale.Bene anche Nikolic, che finalmente aggredisce il canestro come i suoi mezzi atletici e tecnici gli consentono di fare.Napoli rimane avanti per tutta la gara, anche se nell'ultimo quarto Cassino riesce a rientrare sino al -1.Ci pensa però Murolo, molto convincente in questo periodo di assenza di Maggio, a risolvere i problemi prima con un rimbalzo offensivo e poi una penetrazione a meno di un minuto dalla fine che regala a Napoli il +3 con cui si concluderà la gara.Napoli dunque vince e convince, dimostrando di meritare appieno la prima piazza che si fa davvero molto vicina.Per assicurarsi il primato finale, infatti, ai napoletani basterà vincere domenica prossima a Valmontone, senza essere neanche costretta a capovolgere il -9 dell'andata, oppure sarebbe comunque sufficiente, in caso di sconfitta domenica, vincere le successive due gare e la testa della classifica sarebbe comunque assicurata.C'è da star certi, però, che il team partenopeo non farà troppi calcoli domenica a Valmontone, cercando di vincere con il punteggio più comodo possibile per dimostrare ancora una volta la propria supremazia nelle gare importanti e per arrivare il più lanciata possibile agli impegni della post-season.(33-24, 17-17, 16-18, 10-14)Stefan Nikolic 22 (9/11, 1/1), Andrea Barsanti 21 (3/6, 4/9), Njegos Visnjic 11 (4/5, 1/6), Mattia Mastroianni 10 (1/2, 2/5), Andrea Murolo 8 (4/5, 0/3), Domenico Marzaioli 2 (0/1, 0/1), Ferdinando Matrone 2 (0/3, 0/1), Bruno Rappoccio 0 (0/1, 0/0), Alessio Ronconi 0 (0/0, 0/0), Antonio Crescenzi 0 (0/0, 0/0)10 / 12 -36 6 + 30 (Mattia Mastroianni 8) -19 (Njegos Visnjic 6)Nicolò Petrucci 20 (2/4, 4/10), Simone Bagnoli 14 (7/13, 0/1), Duilio ernesto Birindelli 13 (4/7, 1/4), Lorenzo Panzini 8 (1/1, 2/6), Gianluca Valesin 7 (2/4, 1/1), Renato Quartuccio 6 (0/0, 2/3), Biagio Sergio 3 (0/3, 1/6), Maurizio Del testa 2 (1/3, 0/0), Valerio Marsili 0 (0/1, 0/1), Filippo Serra 0 (0/0, 0/0)6 / 10 -28 11 + 17 (Simone Bagnoli 8) -18 (Simone Bagnoli 5)