Il Cuore Napoli strapazza Viterbo ed è primo in solitaria

di Mario Triggiani

Napoli vince e convince al PalaBarbuto contro una Viterbo che si scioglie troppo presto e consente ai partenopei di gestire il vantaggio con tranquillità per gran parte della gara e chiudere sul 77-53.La gara resta in equilibrio nel solo primo quarto, poi un Visnjic dominante senza neanche mai mettere la seconda (8 punti e 9 rimbalzi all'intervallo, 16+16 alla fine) e capitan Maggio fanno la differenza regalando il break decisivo.Coach Ponticiello per il resto della gara può ruotare tutti i giocatori a disposizione lasciando riposare i titolari per il tour de force che attende la compagine napoletana nel prossimo mese.Positivo anche l'esordio di Marzaioli, che chiude con 10 punti frutto di una grinta encomiabile e, in attesa di prove più impegnative, si dimostra già perfettamente inserito negli schemi di squadra.Dopo un mese di gennaio tutto sommato abbordabile, ed infatti chiuso sul 5-0, i prossimi trenta giorni saranno davvero duri per Napoli.La formazione del presidente Ruggiero dovrà infatti affrontare trasferte ostiche a Forlì e Cefalù (dove ieri è caduta la capolista Valmontone) ed ospitare al PalaBarbuto Barcellona e Palestrina, prima di giocarsi la Coppa Italia il 3-5 marzo a Bologna.Il prossimo mese sarà dunque quello della verità per il Cuore Napoli Basket che, dopo aver conquistato ieri sera la vetta della classifica in solitaria, potrebbe mostrare i primi segni di cedimento oppure candidarsi definitivamente a seria contender per la promozione in serie A2.Il prossimo 28 febbraio chiuderà inoltre il mercato, dunque si avvicina anche il momento dell'ufficialità dell'accordo con il lungo a completamento del roster che dovrà effettuare lo sprint finale per regalare alla città quella gioia che sembrava impossibile ad inizio campionato.