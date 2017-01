Pavoletti ancora mediocre

sotto tono Callejon e Insigne

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 30.01.2017)

Di origini andaluse (suo padre Miguel, portiere, è di Cordoba), si allena in palestra ascoltando dischi di flamenco, ma deve ascoltare anche il fruscio del pallone sul colpo di testa di Nestorovski che lo batte, senza colpa, in avvio di partita. Non deve prodursi in nessun intervento di rilievo. Nel finale, una parata facile sul tiro di Chochev. Per il resto, spettatore deluso.Prima su Quaison poi su Trajkovski (dal 19’) senza soffrire. Formidabile recupero sulla sinistra con palla appoggiata a Reina (34’). Spinge di più nella ripresa, nonostante l’ingresso del norvegese Aleesami che lo impegna. Nel finale di pura disperazione azzurra, con la squadra inchiodata sul pareggio, va anche al tiro che Posacev devia in corner. Non si risparmia sino alla fine.Non conferma la sicurezza delle due partite piene giocate in Coppa Italia. Parte da titolare schierandosi sul centro-destra. L’inizio è incerto, poi lo gasano un gran recupero su Trajakovski e un fantastico aggancio su un pallone spiovente. Migliora e pennella due lanci a Insigne senza esito. Rimane spesso in copertura con Albiol che avanza a sostenere l’attacco.Col Palermo che, una volta in vantaggio, si ritrae a fare densità nella sua metà campo, inizia la manovra azzurra, ma porta troppo la palla, anziché lanciare subito, favorendo il posizionamento difensivo siciliano. Troppi palloni banali. Nel finale, ha l’occasione per la vittoria, ma calibra male di testa sul cross di Callejon concludendo a lato. Occasionissima.Eliminato dal palcoscenico africano (La Colpa d’Africa), stessa sorte per Koulibaly, ritorna al suo mestiere azzurro, continuamente propositivo sulla fascia sinistra. Ripete sino alla noia le sovrapposizioni sulla corsia e non fa mai una giocata veloce. Cross inutili (difensori palermitani alti). Sfiora il gol direttamente su corner: Posacev smanaccia sotto la traversa.Primo tempo un po’ vago. Sembra girare a vuoto rincorrendo il pressing sui centrocampisti palermitani. Chiude la prima frazione mancando, sul limite siciliano, l’appoggio decisivo a Callejon: era una buona opportunità. Continua a deludere, fiacca la fase difensiva, debole in attacco. Sostituito da Zielinski.Verticalizza in continuazione. Cinque preziosi lanci nel primo tempo, due a Mertens, due a Callejon. Col passare del tempo, perde lucidità e non incide più dopo essere stato un discreto regista offensivo. Si perde nel centrocampo palermitano, i suoi tocchi non sono più precisi. Inevitabile la sostituzione: entra Pavoletti.È il giocatore che fa più passaggi in campionato (il passator cortese). Deve bucare la fitta ragnatela difensiva del Palermo (4-5-1). Nel primo tempo pennella due lanci per Callejon, offre un buon pallone a Mertens. Trascina continuamente la squadra. Quando il Napoli passa al 4-2-4 arretra ancora di più provando a trascinare la squadra con i suoi lanci.A due passi dalla porta, alza oltre la traversa (7’), poi è il portiere a salvare (24’). Più vicino alla porta, ma non trova mai la giocata vincente. Non si risparmia, ma viene chiuso dai difensori del Palermo. Si accentra e non ha migliore sorte. Negli ultimissimi minuti, va al tiro, ma lo deludono i pugni di Posavec. Non il solito CallejonIl portiere e la traversa gli annullano la prima conclusione (10’). Poi un salvataggio di Posavec (25’) e due salvataggi dei difensori (Goldaniga e Gonzalez) nel primo tempo. Segna il pareggio con un tiro senza pretese che il portiere palermitano si lascia sfuggire. A destra quando entra Pavoletti centravanti.Si batte, ma è impreciso sui tocchi risolutivi. Il primo lampo al 37’, un guizzo in area, ma è chiuso al tiro. Nella ripresa, impegna Posavec in corner. Poi manca un gol fatto sull’assist di Mertens a un passo dalla linea mentre Posavec si scontrava con un compagno. Non ha confermato le ultime brillanti prestazioni.Entra per Allan (54’) e rafforza la spinta offensiva. Gioca una quantità industriale di palloni e offre a Mertens la palla del pareggio. L’unico giocatore veramente attivo e scatenato in campo azzurro. Impegna il portiere croato in un salvataggio in corner. Sino alla fine cerca di rompere il muro difensivo avversario.Sostituisce Jorginho dopo un’ora di gioco quando Sarri, col Napoli sotto, passa al 4-2-4 arretrando Hamsik e Zielinski e giocando con quattro attaccanti. Non dà profondità. Appena una conclusione, debole, di testa. Anticipato dai difensori, non gioca mai una palla utile. Si batte, ma il suo apporto è mediocre.Era stato un pomeriggio invitante. Pomeriggio très Schick a Marassi (Samp-Roma 3-2). E a Udine il Milàn non è un gran Milàn (1-2).Possibile l’aggancio al secondo posto della Roma. Sarri mette in campo l’attacco leggero, inutili i cross.Sorpreso dal gol di Nestorovski (5’), il Napoli deve inseguire con grande sofferenza. Il 4-3-3 del Palermo si trasforma in un fittissimo 4-5-1.Il Napoli attacca senza risultato. Una traversa, tante occasioni. Poi la papera di Posacev regala a Mertens il pareggio.È mancata la grinta. Troppi palloni portati.Utile l’inserimento di Zielinski che vivacizza l’attacco. È mancata anche la velocità.