Sorpresona al San Paolo

di Mimmo Carratelli

Il Napoli, piegato in avvio di partita da un gol di Nestorovski (5’), fatica a recuperare il risultato.Spreca molte occasioni e colpisce una traversa. Alla fine è il portiere palermitano Posavec a regalare il pareggio a Mertens (65’).Uno a uno. Delusione in un San Paolo affollato da 40mila spettatori (prezzi popolari). Flop imprevisto.I risultati del pomeriggio (la Roma sconfitta a Genova dalla Sampdoria) offrivano al Napoli su un piatto d’argento il secondo posto alla pari dei giallorossi.Missione fallita. Il Palermo ha fatto il colpaccio, anche se un pari non lo risolleva dalla penultima posizione in classifica.Tra Napoli e Palermo c’erano, e restano, 34 punti di differenza. E il Napoli, col migliore attacco del campionato, non poteva fallire la serata.Invece, l’ha fallita clamorosamente.Il Palermo con un 4-3-3 audace e coraggioso in avvio, una volta andato in vantaggio si è rintanato nella sua metà campo (4-5-1) opponendo al Napoli una difesa fittissima.Il Napoli ha avuto il torto di portare troppo la palla con Albiol e Hamsik favorendo la fase difensiva siciliana.Il Palermo, arretrando, è stato abile a compattarsi, raddoppiando le marcature sugli esterni, dove si aspettava i maggiori pericoli, e ostruendo tutte le linee di passaggio degli azzurri con una fitta ragnatela di centrocampisti e attaccanti che ripiegavano.Né il Napoli ha avuto la solita incisività sulle corsie laterali. Dalle sovrapposizioni di Hysaj e Ghoulam, appena rientrato dalla Coppa d’Africa, non è mai venuto un contributo decisivo.Il Palermo è stato anche fortunato nel difendersi. Il Napoli ha avuto numerose occasioni per il successo pieno. Sono sfuggite due volte a Callejon, tre volte a Mertens, una volta ad Albiol, una a Insigne.Se i difensori esterni spingevano senza successo, c’era da registrare anche la serata non brillante di Insigne a sinistra e di Callejon a destra (impreciso sotto porta).Sarri, dopo un’ora di gioco, con la squadra ancora sotto di un gol, passava al 4-2-4 inserendo Pavoletti in attacco e togliendo Jorginho (62’), con Zielinski e Hamsik un po’ più bassi.Era stata felice la mossa di sostituire Allan con Zielinski (54’), sia per la serata grigia di Allan, sia per l’immediato ottimo contributo di Zielinski che aumentava con le sue energie la spinta offensiva sino all’assist per il gol di Mertens.Nestorovski aveva appena segnato di testa sul cross lungo di Rispoli (5’) e già il Napoli sprecava due occasioni per mettersi alla pari.Sul lancio di Hamsik, davanti alla porta palermitana invitante Callejon alzava sconsideratamente il tiro oltre la traversa (7’).Sul lancio di Jorginho, Mertens colpiva bene, Posavec salvava di piede e la palla, impennatasi, finiva sulla traversa (10’).Erano già i segnali di una partita difficile, tutta in salita che il Napoli avrebbe dovuto condurre con maggiore velocità e grinta.Si giocava esclusivamente nella metà campo del Palermo, ma era difficilissimo passare tra le maglie strettissime della formazione siciliana.Goldaniga prima (33’) e Gonzalez dopo (45’) sventavano le conclusioni di Mertens che già facevano gridare al gol.Nella ripresa, la musica non cambiava. Assedio del Napoli e tignosa difesa palermitana.Volava Posavec a deviare in corner i tiri di Mertens (48’) e di Insigne (57’).Il Napoli spingeva molto con Zielinski subentrato ad Allan, ma era lento Albiol a portare palla avanti e Hamsik doveva arretrare per recuperare il pallone e avanzare.Il Palermo sostituiva Trajakovski col norvegese Aleesami per guadagnare pressione in attacco. Poi, la “mossa” di Sarri. Ma l’inserimento di Pavoletti per Jorginho (62’) non aumentava la pericolosità degli attacchi azzurri.Ci voleva Posavec, fino a quel punto protagonista, per il pareggio del Napoli. Tuffo goffo e palla che gli sfuggiva di mano sul tiro non irresistibile di Mertens (65’) lanciato in gol da Zielinski.Lo stesso Zielinski andava alla conclusione, ma il portiere croato del Palermo (21 anni, 1,90) era ben sveglio e deviava ancora in corner (76’).Sfuggiva ad Albiol il gol della vittoria quando, sul cross di Callejon, falliva il bersaglio di testa (83’).Il Palermo inseriva un difensore (88’ Morganella) per un attaccante (Quaison) e ormai difendeva con sei uomini negli ultimi venti metri.Per un fallaccio su Mertens, il centrale Goldaniga beccava il “rosso” diretto (89’). Palermo in dieci negli ultimi sei minuti (recupero compreso).La partita si allungava di cinque minuti per il recupero e, dopo Albiol, toccava ad Insigne fallire la palla della vittoria. La batteva fuori sull’assist di Mertens a un passo dal palo sinistro palermitano mentre Posavec si scontrava con un compagno.Fallito l’aggancio al secondo posto della Roma che resta due punti avanti agli azzurri.Col pari contro il Palermo (l’uruguayano Diego Lopez al debutto sulla panchina siciliana), il Napoli conta nove punti persi in casa (una sconfitta e tre pareggi) che ne affliggono la classifica.Insignificanti i dati della partita. 75 per cento di possesso-palla del Napoli. Quindici (10 nello specchio della porta) a due le conclusioni degli azzurri.Reina; Hysaj, Maksimovic, Albiol, Ghoulam; Allan (54’ Zielinski), Jorginho (62’ Pavoletti), Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.Posavec; Rispoli, Goldaniga (89’ espulso), Gonzalez, Pezzella, Bruno Henrique, Jajalo, Chochev; Trajkovski (59’ Aleesami), Nestorovski (90’ Sunjic), Quaison (88’ Morganella).Celi (Bari).5’ Nestorovski, 65’ Mertens.Cagliari-Bologna 1-1, Fiorentina-Genoa 3-3, Lazio-Chievo 0-1, Inter-Pescara 3-0, Torino-Atalanta 1-1, Crotone-Empoli 4-1, Sassuolo-Juventus 0-2, Udinese-Milan 2-1, Sampdoria-Roma 3-2, Napoli-Palermo 1-1.Juventus 51; Roma 47; Napoli 45; Inter 42; Lazio 40; Atalanta 39; Milan 37; Fiorentina 34; Torino 31; Udinese e Chievo 28; Cagliari, Bologna, Sampdoria 27; Genoa 25; Sassuolo 24; Empoli 21; Crotone 13; Palermo 11; Pescara 9. Una partita in meno: Juventus, Milan, Fiorentina, Bologna, Crotone, Pescara.Bologna-Napoli (20,45).Milan-Sampdoria, Atalanta-Cagliari, Palermo-Crotone, Pescara-Lazio, Genoa-Sassuolo, Empoli-Torino, Chievo-Udinese, Juventus-Inter (20,45).Roma-Fiorentina.