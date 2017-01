Jazz e baccalà, accoppiata di successo

al “Summarte” di Somma Vesuviana

di Adriano Cisternino

Se il jazz vi prende per la gola. La formula è abbastanza diffusa: arrivi all'ora di cena, posto prenotato, sgranocchi qualcosa, magari con un buon bicchiere di vino, e sei pronto per lasciarti trascinare sulle note di Duke Ellington o Charlie Parker.Funziona così al Music Art, club per cultori della musica afro-americana, seminascosto nei vicoli della Torretta, o alla Casina Pompeiana, in piena Villa Comunale.Jazz e gastronomia, insomma, sembra proprio un'accoppiata in grado di sedurre gli appassionati perché mette d'accordo in un'unica soluzione le esigenze di palato e orecchie.Qualcosa di più, o di diverso, hanno escogitato a Somma Vesuviana dove la proposta enogastronomica che affianca il jazz ha un sapore molto particolare.A Somma Vesuviana, si sa, la cultura del baccalà vanta una consolidata tradizione. L'idea di valorizzare “in tandem” musica e alimento così particolari appartiene ad Elio Coppola, sommese doc, batterista di statura internazionale, una vita fra Napoli e frequenti fughe a New York, dove ha stabilito relazioni e collaborazioni molto intense con musicisti americani.Fresco di uscita l'ultimo album realizzato con Daniele Cordisco (chitarra), Giuseppe Venezia (contrabbasso) e Benny Benack III, tromba e voce, americano di Pittsburg, (terzo perchè musicisti anche il padre ed il nonno).spiega CoppolaDa tre anni Elio Coppola è il direttore artistico della rassegna “Jazz e baccalà”, componente essenziale del progetto Teatro Summarte, nato per la riqualificazione dell'ex-cinema Arlecchino, 400 posti, un american bar fronte strada e una galleria per esposizioni e mostre d’arte e soprattutto il sold out per un cartellone di teatro, musica e cinema, divenuto presto, dopo l'inaugurazione a dicembre 2014, un punto di riferimento in tutta la provincia di Napoli e nell’hinterland vesuviano per eventi di spessore culturale.Lorenzo Hengeller, “il giovanotto matto”, pianista brillante ed ironico che fa un po' il verso Renato Carosone, tenne a battesimo la rassegna “Jazz e baccalà” che poi ha ospitato e continua ad ospitare altri musicisti di primo piano, da Enrico Rava (di ritorno venerdì 3 febbraio) a Javier Girotto, Marco Zurzolo, Francesco Nastro, Stefano Di Battista, Antonio Onorato e tati altri.Il jazz, certo, sarà pure musica di nicchia, di una nicchia che va sempre più allargandosi, come conferma il moltiplicarsi delle iniziative legate a questo settore musicale.Ma il successo dell'idea di Elio Coppola è confermato dalla terza edizione dell'iniziativa che ha registrato il sold out in tutti gli appuntamenti fin qui andati in scena. Anche perché - come sostiene lo stesso ideatore, ironicamente ma non troppo - dove non arriva il richiamo del jazz arriva la seduzione del baccalà.