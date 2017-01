Cuore Napoli Basket, arriva Domenico Marzaioli

di Mario Triggiani

Arriva il primo rinforzo stagionale per il Cuore Napoli Basket. Dopo settimane di trattative è arrivata l'ufficializzazione del tesseramento di Domenico Marzaioli, esterno nativo di Maddaloni.Il giocatore è una guardia, che può giocare anche da play, classe 1991.Dopo un inizio di carriera tra Maddaloni e Caserta, si trasferisce nel 2014 a Biella in A2, dove chiude il campionato a 1,2 punti di media.Lo scorso anno è a Brindisi in A, dove gioca molto poco, solo nove presenze dove spesso gioca soprattutto gli ultimi minuti, ma ha comunque l'opportunità di esordire anche in EuroCup.In estate il passaggio a Piacenza, che in luglio pubblica l'annuncio del suo arrivo ma non lo ha mai mandato a referto sinora.Marzaioli si allenava già da dieci giorni con Napoli, ed ha anche preso parte agli scrimmage infrasettimanali, dunque potrà esordire già domenica nel match contro Viterbo al PalaBarbuto.La gara contro la formazione in penultima posizione in classifica rappresenta l'ultimo impegno abbordabile prima di un mese davvero tosto che vedrà Napoli (ora al primo posto in coabitazione con Valmontone) affrontare Barcellona e Palestrina in casa, le ostiche trasferte a Forlì e Cefalù prima di giocarsi la coppa Italia nel weekend del 3-5 marzo.L'arrivo di Marzaioli potrebbe certamente portare altra energia in una squadra che sinora ha fatto della grinta un proprio punto di forza.La società ha già dimostrato in agosto le proprie abilità nel costruire un roster competitivo per la promozione pur senza fare follie di mercato.Chissà che Marzaioli ed il lungo che dovrebbe essere inserito nelle prossime settimane in vista del tour de force non siano le ciliegine che rendano la torta ancora più gustosa.