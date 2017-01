Doppio appuntamento jazz al Music Art

con Max Fuschetto e Fabio Tommasone

di Adriano Cisternino

Il Music Art raddoppia. Venerdì e sabato, due appuntamenti consecutivi con il jazz questa settimana al club della Torretta.Particolare l'appuntamento di venerdì 27 che vedrà sul palco Max Fuschetto (oboe, sax ed elettronica) con Pasquale Capobianco (chitarra elettrica), Valerio Mola (contrabbasso), e Pasquale Rummo alla batteria e la partecipazione di Enzo Oliva al pianoforte in veste di “special guest”.Il tempo necessario per risistemare la sala e sabato 28 toccherà al trio di Fabio Tommasone (piano) con Aldo Vigorito (contrabbasso) e Raffaele Natale (batteria) e il sassofono di Luigi Di Nunzio in veste di “special guest” per una serata di jazz improntato ad un mainstream fresco e innovativo.Due appuntamenti per due serate di jazz dunque abbastanza diverse nelle scelte stilistiche dei protagonisti.Classicheggianti, con ispirazioni etno-orientali ed elettroniche le sonorità di Max Fuschetto, sannita di S.Marco dei Cavoti, musicista già apprezzato al Music Art, alla continua ricerca di ispirazioni nuove.Lo testimonia il suo ultimo album dal titolo “Sun' na”, scaturito dalla frequentazione con la cantante molisana Antonella Pelilli che gli ha aperto l'orizzonte sulla cultura arbereshe e sulle sue particolari sonorità.Il titolo dell'album ha un'origine africana e vuol dire più o meno “Dormi, sogna”, come spiega lo stesso Fuschetto, ma basta leggerlo napoletanamente e assume un suono famigliare conservandone inalterato il significato.È un po' anche il segno della universalità della musica che Fuschetto ricerca attraverso commistioni un po' distanti dal jazz tradizionale.È invece decisamente proiettato sul jazz di ispirazione tradizionale il gruppo capitanato da Fabio Tommasone, brillante musicista casertano, che proporrà la rivisitazione di standard di successo alternati a brani tratti dal suo album “Head project Trio”.“Specal guest” il sax di Luigi Di Nunzio, ultimo rampollo di una famiglia di musicisti, classe '91, talento in rapida ascesa.Appuntamento come sempre alle 21,30 per il break enogastronomico e alle 22 spazio alle note.