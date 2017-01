San Valentino 2017 a Napoli: cena romantica a lume di candela

di Chiara Marchesiello

Napoli - Romantici di tutto il mondo, tra un paio di settimane ricorre la festa che più vi farà battere il cuore: San Valentino! Una sofisticata cena romantica è sempre uno dei modi migliori per onorare questa ricorrenza e dimostrare alla persona che si ama l’intensità dei propri sentimenti.Avete mai pensato di ambientarla nel Parco Nazionale del Vesuvio, godendo di una splendida vista panoramica completa di tutte le meraviglie del golfo? Se vi state chiedendo dove potete trovare tutto questo per festeggiare San Valentino 2017 a Napoli , la risposta è semplice: prenotate aLa struttura propone una serata dedicata agli innamorati, e alla loro voglia di celebrare il loro legame, in sale romanticamente decorate e con un dolce sottofondo di musica live e tante candele. Tutto questo per creare il perfetto scenario adatto ad ospitare una cena romantica dal menù molto stimolante e articolato in 7 portate.Prima di raggiungere la sala dove gusterete la vostra ottima cena, concedetevi una passeggiata in giardino fino ad arrivare alla terrazza panoramica per godere della vista del Vesuvio e del panorama partenopeo che bene si accompagna al mood della serata. O se preferite, tenete questa piccola sorpresa come chiusura romantica di un appuntamento speciale: creare eventi degni di memoria e costruire ricordi aiuta cementare il rapporto con il partner e renderlo saldo e duraturo.Ma vi siete mai chiesti perchè il, il giorno in cui si onora San Valentino, festeggiamo gli innamorati? Valentino fu vescovo di Terni nel terzo secolo dopo Cristo e si ritiene patrono degli innamorati perché fu il primo uomo di Chiesa a celebrare un matrimonio tra una donna di fede cristiana e un legionario pagano. E se la persona che vi fa battere il cuore non è ancora al corrente dei vostri sentimenti perchè non approfittare di una serata così per dichiararvi? Magari Cupido ci mette lo zampino… Buon San Valentino a tutti!Per info e prenotazioni: 0818615431