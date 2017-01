Muro Reina, Mertens non incide

Kalinic cancellato da Maksimovic

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 25.01.2017)

7,5

7

7,5

7

7

6,5

7

7

7,5

5,5

7,5

6

5,5

6

7

Perdurando le assenze di Chiriches, Koulibaly e Ghoulam vuole esserci per guidare la difesa. Rafael, che contro lo Spezia aveva preso un gol Piccolo Piccolo, cede al superiore carisma dello spagnolo. E Pepe fa due parate decisive sullo 0-0 contro Chiesa e Astori. Poi ancora su Chiesa, uscita bassa nell’area piccola. Protegge alla grande, premessa della vittoria.Deve proteggere la fascia dalle avanzate di Olivera, ma prende il sopravvento e si spinge in attacco. Attento in difesa bloccando una volta Bernardeschi. Si sposta a sinistra con l’entrata di Maggio. Non rinuncia ad attaccare e costringe Tatarusanu al corner. Ammonito al 66’ (trattiene Chiesa), fuori all’89’ per il secondo “giallo” fermando Ilicic fallosamente.C’è una roccia bianca di un metro e 93 e 25 milioni al posto del muro nero dell’Africa. Non lascia un solo pallone a Kalinic diventando il suo marcatore fisso e sovrastandolo nel gioco aereo. Calibra tre magnifici lanci per innestare le ripartenze azzurre. Grande fase difensiva con eccellenti chiusure, rimediando una volta a un errore di Diawara. Gioca sul centro-destra.Lo spazzatutto di Milano condisce una nuova super prestazione col vasiNikola Kalinic, l’uomo che ha rifiutato la Cina per rimanere nella Val di Sousa. Ben sostenuto da Maksimovic, entra in seconda battuta. Una sola volta su Kalinic, lo ferma fallosamente. Grande visione di gioco, inizia la manovra offensiva. Nel finale è tra i più decisi a spazzare l’area azzurra.Va ‘a franco cu’’a Chiesa. Doveva bloccare il giovane talento viola e ci riesce. Non si limita a difendere e spinge molto sulla sinistra dove il Napoli ritrova il palleggio incisivo con Hamsik e Insigne sulle discese del terzino croato. Energico sul limite dell’area avendo la meglio di testa contro due avversari. Dopo un’ora di gioco si arrende a un malanno muscolare.Comincia in sordina. Va al tiro, ma conclude alto. Più efficace in fase difensiva. Recupera molti palloni a centrocampo, vince i contrasti con grande energia, poi sulle ripartenze viene bloccato. Pressing alto, ma anche recuperi nella metà campo azzurra. Tra i più efficaci nel finale quando la Fiorentina attacca.Giovane sovrano del centrocampo, un fuoriclasse o un incosciente, come ama dire Sarri. Cristoforo lo marca a uomo, Bernardeschi raddoppia. Ma Diawara esce sempre alla grande da ogni duello concedendosi dei dribbling irrisori, finta e contro-finta e via ad andare. Nel recupero lancia un grande contropiede.Punta subito la porta e Astori gli smorza il tiro che Tatarusanu para. Lancia ripetutamente Insigne nello spazio. Retrocede e porta avanti la palla. A volte sembra scomparire, ma è una illusione. C’è sempre sino allo sprint sul tocco di Insigne dando palla a Callejon per il gol della qualificazione alla semifinale di Coppa.Sbuca di testa fra due avversari sul cross di Hamsik e decide la partita da piccolo-grande centravanti. Resiste al gioco falloso dei toscani (ammoniti Olivera e Astori). Grande impegno sulla fascia intralciando le discese di Olivera. Si accentra spesso. Insigne lo cerca con i cambi-gioco. Energico difensore nel finale.Prima partita da titolare dopo i dieci minuti finali contro lo Spezia. Bloccato dai centrali della Fiorentina. Batte alto di sinistro dopo un bel controllo di destro. Una volta evita Tatarusanu, ma si defila troppo a sinistra e non ha più lo specchio della porta per concludere, allora appoggia il pallone all’indietro.Dal salone del parrucchiere Enzo Hombre di Frattamaggiore esce Lorenzo, hombre vertical. Sfortunatissimo su punizione: Tatarusanu e la traversa la prima volta, l’incrocio dei pali la seconda. Un lancio-gol a Pavoletti e un gran lavoro a centrocampo e in difesa, inesauribile sino alla fine.Subentra per l’infortunio di Strinic e si piazza a destra. Subito in partita, anticipa Kalinic e appoggia a Reina. Grande intervento difensivo in scivolata. Una sola volta incerto in ripiegamento. Non altrettanto efficace quando si sgancia rinunciando al cross immediato preferendo il passaggio all’indietro.Prende il posto di Pavoletti sullo 0-0 per dare più vivacità alla manovra offensiva. Gioca defilandosi a destra per creare spazio al centro per Callejon e Insigne. Non trova mai il tiro e nel recupero, sul contropiede finale, batte fuori la palla servitagli da Insigne per il raddoppio. Gira un po’ a vuoto. Forse è stanco.Entra all’83’ rilevando Hamsik. C’è più da difendere e servono la sua forza e la sua determinazione nei contrasti. Finisce col fare il terzino destro in aiuto a Maggio, ma spesso avanza per fare pressing a centrocampo. Esce vittorioso dalle mischie e dà una grossa mano nel finale con la Fiorentina avanti.Son tornate le viole quaggiù, ma non hanno colore (sbiancate dal Napoli). Jamme ‘ncoppa, jamme, jà.Riduce il turn-over godendosi il match dalla tribuna (seconda giornata di squalifica in Coppa Italia per quel tiro Mancini).La partita gli nuoce perché, lontano dal campo, è ‘na fumata ‘e sigaretta.C’è ancora il tattico Ciccio Calzona in panchina per disossare la bistecca fiorentina.È un Calzona ripieno (schemi e mozzarella). Partita difficile. Il Napoli domina nel primo tempo, si abbassa nel secondo sotto la riscossa viola.Sembra impossibile segnare dopo i pali di Insigne, ma alla fine Callejon sfonda.