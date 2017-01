Callejon asso di Coppa

di Mimmo Carratelli

Diawara conquista palla a centrocampo, rapido e lungo il lancio a Insigne, tocco di Insigne ad Hamsik che si propone sulla sinistra dell’area fiorentina, fulmineo mezzo cross dello slovacco, tra due difensori sbuca Callejon da piccolo centravanti e di testa infila Tatarusanu.È il gol che decide la partita inchiodata sullo 0-0 a venti minuti dalla fine. Nel quarto di finale di Coppa Italia, partita unica, Napoli e Fiorentina si sono dati battaglia a tutto spiano.Prevalenza azzurra nel primo tempo, viola alla riscossa nella ripresa col Napoli che doveva abbassarsi e subire.Vittoria allo spasimo del Napoli che conoscerà oggi l’avversario della semifinale (partita di andata e ritorno) tra Juventus e Milan.Risultato incerto sino alla fine perché, in chiusura di gara e sotto di un gol, la Fiorentina rafforzava l’attacco con gli ingressi di Ilicic per un insignificante Cristoforo e di Borja Valero per uno stordito Bernardeschi. Poi, anche Babacar per Badelj.Doppio centravanti per Sousa e Borja Valero ad orchestrare l’attacco. Ma il Napoli, pur pressato, non correva pericoli.Reina, semmai, era stato protagonista nel primo tempo con due eccezionali interventi su Chiesa (19’) e su Astori (22’ colpo di… naso del difensore toscano sul cross di Badelj).Il Napoli dominava, ma era la Fiorentina a sfiorare il vantaggio nella prima mezz’ora. La replica azzurra è stata immediata dopo i pericoli corsi.Insigne serviva una palla-gol a Pavoletti che il centravanti controllava di destro ma batteva fuori di sinistro (23’). Poi, un Insigne ispiratissimo batteva da sinistra una punizione a giro che Tatarusanu deviava sulla traversa (29’). Il Napoli saliva di giri.Lieve turn-over per Sarri (in tribuna per la seconda giornata di squalifica in Coppa).Reina in porta anziché Rafael che aveva giocato il primo match di Coppa contro lo Spezia. Maksimovic centrale sulla destra con Albiol. Zielinski mezz’ala con Hamsik.Dal primo minuto Pavoletti per fare respirare Mertens dopo le ultime furiose partite.Con Pavoletti punta centrale si sono rivisti i lanci alti e i cross. Il nuovo acquisto, dopo la palla-gol fallita, si vedeva di rado, più statico rispetto al gioco mobilissimo e variato di Mertens.C’erano i pugni di Tatarusanu a respingere una magnifica conclusione di Callejon (34’). Il tiro a giro di Insigne finiva fuori (42’).Nel primo tempo, gli azzurri arrivavano sempre primi sulla palla. Diawara veniva disturbato sul primo tocco da Cristoforo, annullatosi nella marcatura del giovane africano, e raddoppiato dagli arretramenti di Bernardeschi.Ma Diawara, con una semplicità disarmante, si liberava sempre dell’avversario per lanciare l’attacco.Hamsik, arretrando, costruiva l’azione offensiva che si sviluppava soprattutto a sinistra con le discese di Strinic e le giocate di Insigne sempre vincente su Sanchez. Dall’altro lato, spingeva Hysaj in tandem con Callejon.Non c’era molto Pavoletti al centro. L’attacco azzurro poteva sfondare solo sulle fasce.Nella ripresa, una Fiorentina più gagliarda dava una accelerata alla partita. Il Napoli abbassava il baricentro senza soffrire troppo. Una sola prodezza di Reina sui piedi di Chiesa nell’area piccola (55’).Pavoletti, sull’invito di Insigne, portava a spasso Tatarusanu, ma defilandosi troppo a sinistra era costretto all’appoggio all’indietro (59’).C’era un certo equilibrio in campo, ma la Fiorentina non riusciva a costruire una efficace azione d’attacco per la serata incerta di Bernardeschi, la nullità di Kalinic (sovrastato da Maksimovic), Olivera bloccato sulla fascia sinistra viola e per la mancanza di rapidità dei mediani Badelj e Vecino.Il più vivace della formazione toscana era Chiesa affrontato da Strinic e raddoppiato da Insigne (gran lavoro anche difensivo dell’esterno napoletano).Si stampava sull’incrocio dei pali la punizione di Insigne (62’) finché, nove minuti dopo, Callejon sbloccava il risultato.Sousa faceva i suoi cambi offensivi e Ilicic creava più di una apprensione alla difesa azzurra. Sarri, a sua volta, indicava dalla tribuna il primo cambio azzurro: Allan per Hamsik (83’).Aveva dovuto già impiegare Maggio per l’infortunio muscolare di Strinic (60’).Sousa inseriva un secondo centravanti, Babacar (84’) alla ricerca del pareggio.Hysaj usciva per il secondo “giallo”, fallo su Ilicic (89’) e Napoli in dieci, però bene organizzato nel fronteggiare l’offensiva viola che non si concludeva mai nello “specchio” di Reina.Espulso anche Maxi Olivera (94’) mentre si concludevano i cinque minuti di recupero.Reina; Hysaj (85’ espulso), Maksimovic, Albiol, Strinic (60’ Maggio); Zielinski, Diawara, Hamsik (83’ Allan); Callejon, Pavoletti (63’ Mertens), Insigne.Tatarusanu; Sanchez, Tomovic, Astori; Chiesa, Badelj (84’ Babacar), Vecino, Maxi Olivera (94’ espulso); Cristoforo (74’ Ilicic), Bernardeschi (74’ Borja Valero); Kalinic.Doveri (Roma).71’ Callejon.Juventus-MilanInter–LazioRoma–Cesena.Napoli – Milan/JuventusInter/Lazio – Cesena/Roma