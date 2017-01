Samba e bossa nova alla Casina Pompeiana

con le voci di Susanna Stivali e Calo Lomanto

di Adriano Cisternino

A Napoli c'è chi la ricorda nel tradizionale Concerto per l'Epifania del 2003, sostenuta nientemeno che dal sassofono di Lee Konitz.Da allora Susanna Stivali ne ha fatta di strada, confermandosi fra le voci del jazz più interessanti del panorama nazionale, con tre album al suo attivo, l'ultimo dei quali “Caro Chico” dedicato a Chico Barque, il noto cantautore brasiliano che riparò in Italia per motivi politici.Ed è proprio quest'ultimo progetto in particolare che la Stivali verrà a proporre giovedì 26 alla Casina Pompeiana per iniziativa del Live Tones, in duo vocale con il cantante chitarrista Carlo Lomanto, fresco autore di un album dal titolo “Festa in casa De Moraes”, chiaramente dedicato all'autore della popolare “Garota de Ipanepa”.A sostenere entrambi, il giovane musicista lucano Rocco Zaccagnino, con fisarmonica e accordino, già al fianco di Lomanto in altre presentazioni del disco.Si profila insomma una carrellata di musiche brasiliane in cui le voci della Stivali e di Lomanto promettono di intrecciarsi attraverso i celeberrimi motivi di Chico Barque, Vinicius De Moraes, Jobim in un tripudio di samba e bossa nova.Le note partiranno alle 21,30 ma chi si anticipa può ingannare l'attesa con stuzzichini ed un buon bicchiere di vino, come da consuetudine del Live Tones.