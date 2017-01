A Napoli basta un tempo di intensità difensiva

per sconfiggere la Stella Azzurra

di Mario Triggiani

Tra infortuni e mancati colpi di mercato il Cuore Basket Napoli non arrivava alla trasferta di ieri pomeriggio a Roma nella migliore delle condizioni.Maggio si era appena ripreso dall'infortunio che lo aveva condizionato nelle ultime uscite, Barsanti non appariva ancora al massimo della forma e la presenza di Visnjic era stata in dubbio fino alla mattina a seguito della botta alla mano rimediata contro Maddaloni.In settimana si era allenato con la squadra Domenico Marzaioli, guardia che aveva iniziato la stagione a Piacenza, ma il tesseramento non è stato ancora ufficializzato.La Stella Azzurra Roma parte bene, portandosi subito avanti e sfruttando le disattenzioni difensive di Napoli. Visnjic appare condizionato dall'infortunio è sotto le plance i romani rubano spesso rimbalzi.Coach Ponticiello perde anche Maggio per un taglio al mento che costringe il play napoletano a perdere i primi due quarti, e Roma si porta avanti anche in doppia cifra.Nell'intervallo succede però qualcosa, ed il team partenopeo torna in campo con tutto un altro piglio.In difesa, tra l'atletismo di Mastroianni e le letture di Maggio e Visnjic, si stringono le maglie e non passa più nessuno; in attacco cominciano entrare le triple di Maggio che trova spesso Visnjic da sotto.Napoli chiude la gara già ad inizio ultima frazione e può regalare anche minuti ai giovani facendo riposare i titolari e fissando il punteggio finale sul 79-61.La post-season è oramai virtualmente conquistata, dunque Napoli giocherà le prossime gare con il dichiarato intento di assicurarsi un buon piazzamento per i playoff.Con la vittoria di ieri, la formazione partenopea si porta al primo posto in classifica per una notte.Oggi la capolista Valmontone è attesa dal difficile test di Cassino ed in caso di sconfitta sarebbe in cima alla classifica in coabitazione con il Cuore Basket in attesa dello scontro diretto del prossimo 9 aprile.Domenica prossima Napoli tornerà al PalaBarbuto per affrontare Viterbo nell'ultimo impegno contro una squadra dei bassifondi della classifica.Sarà necessario non abbassare la guardia, magari riuscendo ad inserire qualche nuovo innesto nel roster, per evitare sorprese, ma questa squadra grazie anche al suo coach sembra oramai vaccinata contro le brutte sorprese.