Political Digital Strategy

Come fare campagna elettorale online

di Redazione

Giovedì 26 gennaio, alle ore 18, nello Spazio Nea a Napoli (via Santa Maria di Costantinopoli, 53), Francesco Marrazzo e Gaetano Grasso presentano il loro libro “”, Dario Flaccovio Editore. Modera Francesco Piccinini, direttore responsabile di Fanpage.” è un manuale per la comunicazione social in campagna elettorale, mirata a battere gli avversari politici. Risponde a quesiti di fondamentale rilevanza per un consulente politico-elettorale che voglia affrontare le sfide portate dall’ecosistema digitale.Come utilizzare i più noti strumenti e piattaforme di comunicazione social in campagna elettorale? Quali dati devo analizzare per identificare le azioni più efficaci per battere i miei avversari politici? Quali iniziative mi permetteranno di spostare l’attenzione dei cittadini dal web al territorio?Sono interrogativi di fondamentale rilevanza per un consulente politico-elettorale che voglia affrontare le sfide portate dall’ecosistema digitale.La crescente importanza assunta dai nuovi canali di comunicazione online nella costruzione del consenso politico ha portato all’emergere di nuove figure professionali all’interno del team di consulenti della campagna elettorale, che spesso si cimentano sul digitale senza un’adeguata preparazione tecnica e operativa.All’interno di questo volume cercheremo non solo di capire le nuove tendenze della politica 2.0, per fornire al futuro consulente politico-elettorale un insieme di conoscenze sui principali temi legati all’informazione e alla comunicazione online, ma anche di delineare un metodo e un insieme di operazioni utili a sfruttare al meglio le nuove tecnologie relazionali, sociali e politiche in campagna elettorale. Perché il political digital strategist non è solo una nuova etichetta o uno slogan, ma una vera e propria professione!--------------------------------------------------è docente a contratto di Marketing e nuovi media presso l’Università Federico II di Napoli. Le sue attività di ricerca si concentrano sui temi dell’audiovisivo, dei media digitali e della comunicazione politica. Ha recentemente pubblicato le monografie Deciders. Chi decide sulla rete ed Effetto Netflix. Il nuovo paradigma televisivo.è consulente politico e di comunicazione strategica, ha coordinato decine di campagne elettorali in tutta Italia. È fondatore di G/Strategy, società specializzata nella comunicazione strategica finalizzata alla creazione di consenso, sia in ambito aziendale che politico.