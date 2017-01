Visnjic toglie le castagne dal fuoco

e Napoli vince su Maddaloni

di Mario Triggiani

Non è stata la passeggiata che ci si sarebbe potuti aspettare da uno scontro tra la seconda il classifica con due sole sconfitte patite sinora ed il fanalino di coda del campionato con una sola vittoria all'attivo.Invece Maddaloni si è battuta fino ai possessi finali, reagendo con orgoglio ad ogni tentativo di fuga dei napoletani ed arrendendosi solo di fronte allo sprint finale della squadra partenopea.Per Napoli è indisponibile Maggio, ancora a riposo precauzionale per il problema al ginocchio che sta limitando il contributo del play nelle ultime gare.Maddaloni parte forte, trovando canestri da tre che le consentono una mini fuga iniziale, mentre Napoli non gestisce al meglio i primi possessi offensivi perdendo troppi palloni e non mettendo tiri facili.Ponticiello suona la carica nei timeout e la formazione napoletana si sveglia. Visnjic è chiurgico dalla distanza, Ronconi lotta come un leone sotto le plance rubando rimbalzi agli avversari ed il secondo quarto vede una sola squadra in campo e finisce con un parziale di 20-8 per Napoli.La gara non finisce però qui, con Maddaloni che rimane sempre a contatto portandosi anche spesso a ridosso di Napoli nel punteggio.Ad ogni bomba dalla distanza di Visnjic risponde una tripla degli avversari, ed il quarto fallo del centro di Napoli consente a Maddaloni di aumentare la propria pericolosità interna e di chiudere la terza frazione in svantaggio di soli sei punti.Neanche la coraggiosa formazione ospite può, però, far nulla di fronte alla maestosità del gioco messo in campo da Napoli ad inizio ultima frazione.I possessi sono una dolce melodia che consente ai padroni di casa di portare presto il vantaggio in doppia cifra per poi arrotondarlo e, grazie anche al contributo dei giovani, fissarlo sull'80-61.Dopo la sfida con Maddaloni, altri due impegni sulla carta abbordabili attendono il Cuore Napoli Basket.Sabato prossimo la formazione di coach Ponticiello sarà attesa a Roma per sfidare la Stella Azzurra, mentre la domenica successiva ospiterà Viterbo al PalaBarbuto.Si tratta di due gare contro avversari che occupano la parte bassissima della classica del campionato, ma la gara di ieri ha dimostrato come non si debba mai abbassare la guardia in questo campionato, visto che anche le avversarie che vantano un magro bottino di vittorie possono rivelarsi ostiche se non si chiude presto la partita.Nikolic 14, Barsanti 11, Mastroianni 10, Visnjic 23, Ronconi 9, Murolo 8, Rappoccio 5, Erra, Crescenzi, MalfettoneAll. PonticielloLuongo 7, De Vincenzo 15, Guagliardi 15, Carrichiello 2, Sansone 19, Esposito 5, Pascarella, Papa, Bentrad, Spallieri.All. MondaBerger e De Bernardi12-11, 39-28, 55-49, 80-61Napoli 12/17, Maddaloni 9/14Luongo.: 400